Актер ответил, по какому роману будет снят новый сезон «Джека Ричера»

Звезда сериала «Джек Ричер» Алан Ричсон официально подтвердил, что четвертый сезон популярного боевика Prime Video будет основан на романе Ли Чайлда «Без следа».

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Роман «Без следа», также известный в русском переводе как «Я уйду завтра», был опубликован в 2009 году и является тринадцатой книгой цикла о бывшем военном следователе. Сюжет разворачивается в нью-йоркском метро, где Ричер замечает пассажирку, соответствующую критериям поведения террористов-смертников. Попытка помочь женщине приводит к трагедии — она стреляет в себя, втягивая главного героя в новое опасное расследование.

Съемки четвертого сезона ожидаются летом 2025 года. Производство было отложено из-за работы над спин-оффом «Нили», который использует большую часть съемочной группы основного сериала. Ричсон появится в нем в качестве камео. Мария Стэн, исполнительница главной роли в спин-оффе, подтвердила, что проект находится уже на стадии постпродакшна. Это значит, что съемки завершены и можно приступать к основному сериалу.

Премьера ожидается в конце 2026 года.

Первые три сезона адаптировали разные книги серии: дебютный сезон экранизировал роман «Этаж смерти», второй — «Сплошные проблемы и неприятности», а третий — «Средство убеждения».