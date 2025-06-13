Журналист рассказал о новом фильме, посвященном Великой Победе

Во Вторую мировую войну в той или иной степени было вовлечено 80 процентов населения планеты. Она унесла 70 миллионов жизней, оставив страшный шрам в истории человечества. Известный журналист и автор программы "Формула власти" Михаил Гусман рассказал "Российской газете" о новом фильме, посвященном Великой Победе. Получился своеобразный парад "Бессмертного полка", где известные люди рассказывают о своих героях и своей памяти о войне.

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Михаил Соломонович, вы начали с фото своего отца, который всю войну был военврачом в действующей армии... С кем вам удалось побеседовать о Победе?

Михаил Гусман: За 25 лет, как существует "Формула власти", прошло несколько юбилеев Победы. Мы встречались со многими мировыми лидерами из самых разных стран, которые были нашими союзниками, говорили об итогах Второй мировой и Великой Отечественной войны.

Например, экс-президент США Джордж Буш-младший в фильме говорит, что советские воины преподали миру великий урок героизма. Он подчеркивает, что "русские ветераны, народ России прошли через период невероятных жертв". А бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр во время интервью рассказывает о своем отце, ветеране Второй мировой, который восхищался, как и все англичане, тем, что совершили русские. Сам Блэр тогда высоко оценивал роль советской армии в Победе над фашизмом.

В боях за Вену погибло 14 тысяч советских солдат и офицеров. Вы встречались с действующим президентом Австрии Александром Ван дер Белленом? Что он думает о Победе?

Михаил Гусман: В столице Австрии до сих пор существует большое солдатское кладбище, где были похоронены наши герои. По мнению президента, австрийцы никогда не забудут о той роли, которую сыграл советский солдат, освобождая Вену от фашистов. Он во время интервью был убежден, что все в Австрии знают о тех жертвах, которые понесла советская армия. Им об этом напоминает памятник советским воинам на площади Шварценбергплац в Вене.

В истории Победы есть факт участия "последнего призыва" наших солдат (тех, кому в 1945 году исполнилось 18 лет) в освобождении Маньчжурии. За освобождение китайской территории, оккупированной милитаристской Японией, погибло много молодых ребят. Что думает лидер Китая о значении нашей общей победы?

Михаил Гусман: Мы говорили с главой Китая Си Цзиньпином о войне и Победе. И он убежден, что в сегодняшнем мире особенно важно отстаивать итоги Второй мировой войны и послевоенное устройство мира...

Советский Союз победил еще и потому, что фронт и тыл боролся всей своей многонациональной мощью. Прямо в день 80-летия Великой Победы Владимир Путин передал президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву наградной лист на присвоение его отцу Кемелю Токаеву звания Героя Советского Союза. Во время войны он был к нему представлен, но как бывало на фронте, дело не довели до конца…

Михаил Гусман: Отец президента Казахстана описал свой боевой путь в книге "Солдат ушел на войну". Как вспоминал Касым-Жомарт Токаев, он никогда не забывал, как тяжело было на поле брани, но не был "щедрым на разговоры". Добавлю, в боях участвовало миллион 200 тысяч граждан этой республики, а за годы войны там было открыто 460 новых предприятий, 142 из которых были эвакуированы.

В фильме мне хотелось отдельно показывать, как и что говорят о войне лидеры стран Содружества Независимых Государств. И президент Беларуси Александр Лукашенко, и президент Азербайджана Ильхам Алиев, и президент Казахстана.

Как ни грустно это констатировать, но в странах, которые 80 лет назад были нашими союзниками, переписывают историю, пытаются вычеркнуть Россию из числа победителей. Есть надежда, что там одумаются?

Михаил Гусман: Наш фильм называется "Лидеры мира". Некоторые из нынешних лидеров пытаются замолчать роль советской армии в Победе и даже отречься от этой Победы. Тем не менее все-таки я верю в торжество и здравых сил, и здравого смысла. Надеюсь, что в западных странах еще будет руководство, которое отдаст должное советскому народу в достижении мира.