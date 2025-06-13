Певцов ответил, что нужно для мультфильмов с традиционными ценностями

Госзаказ и жесткая цензура материалов, рассчитанных на массовую аудиторию, должны обеспечить в стране появление большего количества мультфильмов с традиционными ценностями. Таким мнением в беседе с ТАСС поделился депутат Госдумы народный артист РФ Дмитрий Певцов.

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«Я считаю, что должен быть госзаказ и должна быть жесткая цензура на все. На все, что касается массового просмотра. Еще Пушкин говорил, что нельзя давать проповедовать кому угодно на площадях», — сказал депутат, отвечая на вопрос, как стимулировать появление отечественных мультфильмов с традиционными ценностями.

Он отметил, что лица, несущие свои идеи даже на небольшую публику, должны быть в ответе за свои слова.

«Если кого-то слушают больше пяти человек, уже должно быть понимание, о чем он говорит», — заключил Певцов.

Ранее президент России Владимир Путин, выступая на Совете по культуре и искусству, пообещал подумать над тем, чтобы 10% сборов от проката иностранных мультфильмов отчислялись на нужды отечественной анимации.