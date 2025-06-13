Что известно о третьем сезоне сериала «Вампиры средней полосы»

В конце 2025 года на экраны выйдет новая часть детективно-мистического сериала «Вампиры средней полосы». Уже сейчас известно, что у киноленты сменился режиссер, а сюжетная линия получила неожиданный поворот. «Вечерняя Москва» рассказывает подробности о новом сезоне полюбившегося многим сериала.

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О чем сериал

Первый сезон мистической детективной комедии вышел еще в 2021 году, стремительно набрав популярность у зрителя. Главные роли исполнили народный артист РФ Юрий Стоянов и Татьяна Догилева. Также в картине приняли участие актриса Анастасия Стежко, Ольга Медынич, Глеб Калюжный, Артем Ткаченко, а режиссером картины стал Антон Маслов.

Сюжет разворачивается вокруг семьи вампиров из Смоленска (расположен в средней полосе, отсюда и название — прим. «ВМ»). Они очень стремятся быть похожими на людей, но время от времени попадают в неприятные ситуации, которые могут раскрыть их главный секрет. Спокойная жизнь семьи оказывается под угрозой, когда в городе находят обескровленные тела и подозрения падают на вампиров. Тогда герой Юрия Стоянова (пенсионер Святослав Вернидубович) решается на собственное расследование, чтобы не выдать семейный секрет.

Во втором сезоне на месте преступления была найдена вампирская голова, но почти сразу важная улика исчезла. Расследовать дело предстояло следователю-вампиру Анне. Финал второго сезона оставил зрителей в напряжении: расчетливый враг вампирского семейства дал понять, что еще не закончил с ними. Параллельно в городе начали исчезать люди, и все улики вели к вампирскому клану.

Что будет в третьем сезоне

В центре событий третьего сезона окажется конфликт миролюбивых смоленских вампиров и внезапно появившихся в городе недружественных кровопийц, рассказал журналистам идейный вдохновитель сериала Алексей Акимов. Кстати, именно он заменит в касте режиссера Антона Маслова.

«Мы подумали, что сейчас будет сложно брать другого режиссера, вводить его в этот новый мир… Потому решили, что это место, как хранитель традиций первых сезонов, займу я», — рассказал Акимов.

В новом сезоне персонажей ждет путешествие на Урал, где придется приспосабливаться к жизни по новым правилам. В их судьбе произойдут ключевые перемены. Например, Ольга родит необычного ребенка, а Сергей Барановский откроет в себе новые способности. Среди хранителей возникнет раскол: Костик не справится с возложенными на него обязанностями, но его мать будет строить собственные планы по исправлению ситуации.

А где-то на уральской ферме, скрытой от посторонних глаз, будет зарождаться новый конфликт, решить который снова будет пытаться герой Юрия Стоянова.

Актеры и роли

Юрий Стоянов — вампир Святослав Вернидубович Кривич (дед Слава);

Глеб Калюжный / Тимофей Кочнев — вампир-студент Женя Дятлов;

Анастасия Стежко — вампирша-следовательница Анна Остроумова, капитан Смоленского уголовного розыска;

Артем Ткаченко — вампир Жан Иванович Дешамов (Жан-Клод Дешам), военный врач французской армии, обращен Кривичем в 1812 году;

Ольга Медынич — вампирша Ольга, графиня, бывшая жена Жана;

Дмитрий Чеботарев — Сергей Барановский, возлюбленный Ольги, обычный человек и безработный музыкант;

Татьяна Догилева — Ирина Витальевна, хранительница «общественного договора» между людьми и вампирами;

Ева Смирнова — Мила, вампирша в теле 10-летнего ребенка, сбегает из кровожадной общины на Урале;

Егор Дружинин — Борис Феликсович, глава вампирской общины на Урале;

Дмитрий Лысенков — Костик, сын Ирины Витальевны.

Уже сейчас известно, что Глеб Калюжный, исполнивший роль студента Женьки, покинул каст проекта, так как был призван на службу в армию. Вместо него роль исполнит актер Тимофей Кочнев, которого зритель знает по роли Игоря Якушева из новых «Папиных дочек». Причем авторы картины даже придумали логичное объяснение «подмене». По сюжету герою Калюжного, которого продолжают преследовать, решают сменить облик. И вампир Жанчик (Артем Ткаченко) создает Женьке другое лицо.

Интересно, что это уже второй случай замены одного из основных актеров каста: в первом сезоне сериала роль Анны Остроумовой играла актриса Екатерина Кузнецова, которую во втором сезоне сменила Анастасия Стежко. Тогда «подмену» никак не объяснили.

Когда выйдет третий сезон

Точная дата выхода нового сезона «Вампиров средней полосы» пока неизвестна. Начало съемок должно было состояться еще летом 2023 года, а летом 2024 года зрители должны были увидеть продолжение. Но затем съемки перенесли на апрель 2024 года и вновь отложили на несколько месяцев.

«Честно сказать, мы еще не начали его снимать. Я даже могу сказать, что прочел три серии», — говорил в одном из интервью актер каста Артем Ткаченко.

В итоге в ноябре 2025 года исполнитель главной роли Юрий Стоянов в одном из телевизионных шоу признался, что съемки новой части должны начаться весной 2025 года. А это значит, что новый сезон может выйти на стыке 2025–2026 годов.

Информация от каста

В беседе с «ВМ» заслуженный артист РФ Юрий Стоянов рассказал, что подробности нового сезона пока не раскрываются по требованию договора о неразглашении, заключенного с кинокомпанией.

«Согласно договору, мы должны переадресовать вас к производителям картины и их пресс-центру. До поры до времени, помимо того что есть уже в общем доступе, мы не имеем права говорить об этом. А те, кто расскажет вам какие-то подробности, значит, не в курсе того, что можно и чего нельзя делать по договору», — прокомментировал Стоянов.

Другие проекты Стоянова в 2025 году

Однако в беседе актер обмолвился, что новый сезон «Вампиров средней полосы» — не последняя громкая премьера для него в текущем году.

«В ближайшее время меня также можно будет увидеть на больших экранах, потому что с 12 июня в кинотеатрах идет фильм "На деревню дедушке" — такая милая, скромная, добрая и очень веселая семейная картина, в которой у меня главная роль», — сказал Стоянов.

Также в России планируют снять новый сериал про разведчика Максима Исаева (он же Штирлиц) по мотивам романов Юлиана Семенова, причем заменить исполнителя главной роли впервые сможет искусственный интеллект. Что известно о картине на сегодняшний день и сможет ли она впечатлить зрителя — в материале «ВМ».