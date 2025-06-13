Состоялась мировая премьера фильма «Как приручить дракона»
13 июня состоялась мировая премьера фильма «Как приручить дракона». До кинотеатров России ремейк культового мультфильма доберётся неофициально 21 июня.
По сюжету ленты главный герой — подросток Иккинг, который устал от вечной борьбы его племени с драконами. Внезапно он встречает огнедышащего ящера Беззубика и начинает с ним дружить. С помощью нового друга парню предстоит закончить многолетнюю войну между драконами и викингами.
Главную роль в адаптации мультфильма исполнил Мэйсон Темз («Ради всего человечества»), а его подругу воплотила Нико Паркер, известная по роли Сары в сериале The Last of Us. Роль викинга Стоика досталась Джерарду Батлеру, который озвучил персонажа в оригинальном мультфильме. Режиссёром выступил Дин ДеБлуа, также работавший над анимационной серией.
Ремейк «Как приручить дракона» тепло приняли как критики, так и зрители. На сайте Rotten Tomatoes 77% обозревателей порекомендовали фильм к просмотру. Сейчас продюсеры Universal Pictures уже работают над продолжением, которое выйдет 11 июня 2027 года.