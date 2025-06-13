Кто сыграет главную роль в фильме «Квазимодо»

Венсан Кассель сыграет главную роль в фильме «Квазимодо» (Quasimodo) для Nerflix. Как сообщает Deadline, это будет не дословная экранизация романа «Собор Парижской Богоматери», а главным героем станет горбун из Нотр-Дама.

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Согласно описанию, действие фильма происходит в Париже накануне Июльской революции 1830 года. Картина переосмысливает жизнь человека, который, как говорят, вдохновил Виктора Гюго на создание культового персонажа Квазимодо. Когда эпидемия холеры распространяется по городу, он оказывается зажатым между политическими потрясениями и невозможной любовью.

Режиссером выступит Жан-Франсуа Рише («Крушение», «Враг государства №1»), сценарий написал Эрик Беснард («Гнев человеческий», «Простые вещи»). Вместе Кассель, Рише и Беснард работали над фильмом «Видок: Охотник на призраков». Съемки пройдут летом 2025 года.