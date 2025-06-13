Появился видеоанонс комедии «Космические яйца 2» с Мелом Бруксом

Студия Amazon MGM поделилась первым видеоанонсом продолжения культовой пародийной комедии Мела Брукса "Космические яйца" ("Космобольцы").

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Традиционно обыгрывая классические вступительные титры "Звёздных войн", авторы сообщают нам следующее:

"38 лет назад была только одна трилогия Star Wars, но затем появились трилогия приквелов, трилогия сиквелов, сиквел приквела, приквел сиквела, бесконечные телевизионные спин-оффы, фильм-спин-офф от ТВ-спин-оффов, который был как приквелом, так и сиквелом. Не говоря уже о двух "Дюнах", семи "Парках Юрского периода", двух "Аватарах" (плюс три грядущих "Аватара", итого пять "Аватаров"), 36 фильмах Вселенной Marvel (с Робертом Дауни - младшим в двух образах), первой Вселенной DC, второй Вселенной DC, анимированном "Короле Льве", лайв-экшн версии анимированного "Короля Льва", приквеле лайв-экшн версии анимированного "Короля Льва", восьми фильмах о Гарри Поттере, телевизионном сериале-ремейке всё тех же фильмов о Гарри Поттере, целом стриминговом сервисе, посвящённом "Звёздному пути", семи фильмах о "Чужом" (два из которых также были фильмами о "Хищнике", не путать с шестью фильмами о "Хищнике", которые не являются фильмами о "Чужом"), одном "Прометее" (который тоже вроде как фильм о "Чужом"), четырёх фильмах о "Битлз"?.. и "Оппенгеймере". Но за 38 лет были только одни* "Космические яйца". До сегодняшнего дня".

Широкий кинотеатральный прокат фильма ожидается в 2027 году.

98-летний Мел Брукс - легендарный комик и режиссёр первого фильма - вернётся в роли ментора Йогурта. Свои старые роли также сыграют Билл Пуллман (капитан Одинокая Звезда) и один из главных "затворников" Голливуда Рик Моранис (лорд Тёмный Шлем).

Главную роль исполнит Джош Гад ("Красавица и чудовище" - 18+, "Холодное сердце"), он же выступит в качестве продюсера (на пару с Бруксом) и соавтора сценария вместе с Бенджи Самитом и Дэном Эрнандесом ("Черепашки-ниндзя: Погром мутантов", "Покемон. Детектив Пикачу").

Подробности сюжета держатся в секрете, точно известно, что новый проект не будет приквелом или перезагрузкой.

*Справедливости ради напоминаем, что в 2008 году был выпущен основанный на фильме мультсериал "Космобольцы", выдержавший один сезон.