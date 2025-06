«Доктор Кто» станет мультсериалом для дошкольников

Корпорация BBC (заблокирована в РФ) объявила о расширении вселенной "Доктора Кто".

Завершившийся в июне второй сезон (или 15-й, как кому угодно) был ознаменован уходом последнего Доктора в исполнении Шути Гатвы, теперь же история будет продолжена в мультсериале, передаёт Deadline.

Как и прежде, Доктор будет путешествовать во времени и пространстве и разгадывать тайны, но есть один нюанс - это будет шоу для детей дошкольного возраста.

Пока что проект находится только в планах - для его производства ищут "страстную продюсерскую компанию", транслироваться мультфильм будет отдельно от основного сериала.

В последнее время рейтинги "Доктора Кто" продолжают падать, и, хотя работы над следующим сезоном уже ведутся, шоураннеры взяли перерыв, который и планируется заполнить мультфильмом для малышей.

Ожидается, что это поможет привлечь к франшизе новую аудиторию, чтобы заместить частично ушедших поклонников.

Также готовится первый спин-офф под рабочим названием "Война между сушей и морем" (The War Between The Land And The Sea).