Режиссер Анна Меликян работает над новым фильмом «Дива»

Режиссер Анна Меликян готовит новый фильм под рабочим названием "Дива". Об этом она рассказала в интервью ТАСС.

"Не то что секрет, я питчинговала его в Фонде кино [фильм]: про девочку-вундеркинда, которая в 11 лет становится звездой театра и сталкивается с завистью взрослых оперных див", - сказала режиссер.

По ее словам, производство находится на начальной стадии и сопряжено с определенными трудностями.

"[Проект] тяжело идет... Поэтому до конца никогда нет уверенности, что дойдешь такой тяжелый путь. Дойду, сделаю - потом расскажу", - подчеркнула Меликян.

Анна Меликян - режиссер современного авторского кино, создатель претендовавшей на "Оскар" (2008 года) драмы "Русалка", а также сериала "Нежность", фильмов "Фея", "Звезда" и других.