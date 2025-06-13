«Властелин колец: Охота на Голлума» сохранит атмосферу трилогии Джексона

Издание Collider взяло интервью у режиссёра и исполнителя главной роли в фильме «Властелин колец: Охота на Голлума» Энди Сёркиса. Он рассказал о работе над новой картиной в фэнтезийной вселенной.

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По словам постановщика, в ближайшие несколько месяцев начнётся подготовка к производству ленты, а съёмки стартуют в следующем году. Сёркис также сказал, что рад вернуться в Новую Зеландию, где снимали прошлые картины серии, и что фильм сохранит атмосферу оригинальной трилогии.

Мы говорили об «Охоте на Голлума» в течение всего прошлого года. Съёмки стартуют в начале или середине следующего года, я думаю. Продлятся они столько времени, сколько потребуется, ведь это довольно объёмный фильм. Я невероятно рад вернуться и поработать с друзьями в Новой Зеландии. Очень рад снять фильм, который поразит зрителей, но в то же время станет частью истории и сохранит атмосферу трилогии. Мы более подробно изучим Голлума.

Фильм «Властелин колец: Охота на Голлума» выйдет 17 декабря 2027 года — это будет первой частью будущей дилогии. Картина расскажет предысторию Голлума и покажет ту часть истории персонажа, которую авторы не осветили в предыдущих фильмах — между «Хоббитом» и «Властелином колец».