Сценаристка «Ведьмака» присоединилась к создателям сериала по God of War

Издание Redanian Intelligence, известное по множеству достоверных сливов о внутренней кухне сериала «Ведьмак» от Netflix, поделилось новой информацией. Как оказалось, сценаристка Таня Лотия покинула команду и уже нашла новую работу — она займется разработкой истории для шоу по мотивам God of War.

© Cq.ru

Информации о сериале по мотивам God of War пока очень мало. Известно лишь, что в прошлом году несколько человек, включая шоураннера и исполнительного продюсера, покинули проект. Кроме того, ходят упорные слухи о том, что Amazon перезапустила разработку сериала и нашла для него нового шоураннера.

Новость о переходе Тани Лотии в команду God of War указывают на то, что шоу все еще находится в работе. Впрочем, никакой информации ни о дате выхода, ни об актерском составе до сих пор не поступало.