Топ сериалов лета 2025 года

На 2025 год запланировано множество масштабных проектов, как новых, так и тех, чьего продолжения уже ждут. Часть из них уже вышла в конце весны, но есть и те, что появятся в Сети летом. «Секрет» собрал список зарубежных и отечественных премьер, которые стоят того, чтобы потратить на них часть лета.

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Зарубежные сериалы лета 2025

«Игра в кальмара» (Ojingeo geim)

Южная Корея, 2021–2025.

Режиссёр: Хван Дон Хёк.

Триллер, дорама.

Одна из самых ожидаемых премьер. 27 июня 2025 года выйдет третий, заключительный сезон.

Главный герой, Сон Ги-хун, отчаянно нуждается в деньгах. Как и многие другие собратья по несчастью, он соглашается на «детские» игры, победив в которых, можно выиграть 45,6 млрд вон (примерно $33 млн). Но если проиграешь — умрёшь. Смерть каждого из 456 игроков увеличивает приз, и это меняет души тех, кто остаётся в живых раунд за раундом.

«Уэнздей» (Wednesday)

США, 2022–...

Режиссёр: Тим Бёртон и другие.

Фэнтези, детектив, комедия.

Премьера второго сезона запланирована на август 2025 года. Уэнздей — дочь Гомеса и Мортиши Аддамс, едет учиться в академию Nevermore для изгоев, фриков и монстров, которую когда-то окончили её родители.

Уэнздей предстоит влюбиться, чего в её жизни никогда не было. А ещё ей придётся освоить свои экстрасенсорные способности, чтобы остановить местного серийного убийцу и раскрыть тайну родителей.

После выхода первого сезона в соцсетях завирусился танец Уэнздей под композицию «Goo Goo Muck» группы The Cramps. Актриса Дженна Ортега придумала и поставила его самостоятельно.

«Отдел нераскрытых дел» (Department Q, Dept. Q)

Великобритания, 2025.

Режиссёр: А. Скотт Фрэнк.

Детективный триллер.

Премьера первого сезона из 9 серий состоялась 29 мая 2025 года. Сериал основан на серии книг «Отдел Q» датского писателя Юсси Адлера-Ольсена. Это скандинавский нуар в духе известных книг Ю Несбё про детектива Харри Холе.

У детектива Карла Мёрка скверный характер, который сыграл с ним злую шутку: на одном из вызовов, пока он читал нотации молодому полицейскому, внезапно возник человек с пистолетом и убил патрульного, а также ранил его напарника Джеймса до парализации.

Несмотря на это, спустя время Мёрку поручили возглавить команду офицеров в Эдинбурге (Шотландия). Вместе они должны раскрыть самые сложные дела. В главной роли — Мэттью Гуд, который предстаёт в необычном амплуа: здесь он не красавчик-аристократ, а худой, бородатый и нечёсаный.

«Чужой. Земля» (Alien: Earth)

Великобритания, США, Таиланд, 2025.

Режиссёры: Дана Гонсалес, Угла Хёйксдоуттир, Ной Хоули.

Ужасы, фантастика.

Премьера запланирована на август 2025 года. Действие происходит на исследовательском острове Неверленд в 2120 году. Космический корабль терпит крушение на Земле. Молодая женщина и группа военных совершают открытие, которое становится ужасающей угрозой для планеты.

В этом сериале расскажут о том, что случилось за два года до того, как космический буксир «Ностромо» из оригинального фильма Ридли Скотта 1979 года попал в созвездие Сетки и столкнулся с ксеноморфами.

«Одни из нас» (The Last of Us)

Постапокалиптический блокбастер по мотивам одноимённой видеоигры (дословный перевод — «Последние из нас»). Премьера второго сезона состоялась в апреле 2025 года.

Пандемия грибковой инфекции превратила большинство людей в кровожадных монстров. Главный герой Джоэл сопровождает девочку Элли по постапокалиптическим США к ожидающему её за пределами карантинной зоны отряду боевых товарищей. Кровь Элли может стать ключом к созданию вакцины от болезни, поразившей мир.

Действие второго сезона разворачивается через пять лет после событий первого, который вышел в 2023-м. В первом сезоне «Одни из нас» стал фактически цитированием первоисточника, которое изредка дополняли новым контекстом. Во втором сценаристы написали больше «отсебятины». Уже известно, что будет и третий сезон.

Белла Рамзи, сыгравшая Элли, почему-то именно после выхода второго сезона подверглась масштабному хейту в Сети по поводу её внешности и даже диагностированного расстройства аутистического спектра.

«Чёрное зеркало» (Black Mirror)

Новый, 7-й сезон вышел в апреле. В 6 сериях создатели вновь расскажут о том, как информационные технологии могут влиять на человеческие взаимоотношения. Здесь — про видеоигры, ИИ, виртуальную реальность, экспериментальные научные исследования... Всё в духе первых сезонов сериала.

«Любовь. Смерть. Роботы» (Love, Death & Robots)

Великобритания, 2019-...

Создатель: Тим Милле.

Мультфильм, научная фантастика, драма, триллер.

Новый сезон вышел в мае 2025 года. В нём 10 серий. Как и в предыдущих сезонах, они представляют из себя короткометражные мультики на фантастические темы: про киборгов, инопланетян, сверхъестественные способности и, конечно, роботов.

Российские сериалы лета 2025

«Два холма»

3-й сезон стартовал 27 мая и продлится до 5 августа 2025 года. В результате биологической войны почти всё мужское население вымерло, а женщины создали новый мир — с экогородками и полным матриархатом. Размножение происходит путём искусственного оплодотворения, а на свет появляются только девочки, и у них матчества. На дворе 2140 год.

Но часть оставшихся в живых мужчин и верных им женщин уходят жить в заброшенные мегаполисы. У них всё «традиционно», и даже слишком: «Пока мужик говорит, баба молчит». Учительница Рада из экогорода «Два холма» встречает за его пределами молодого «примата» Геру, и всё завертелось.

В 3-м сезоне «приматы» и женщины, построившие матриархат, вынуждены сосуществовать вместе. Из этого ничего хорошего не выходит. Но, возможно, только поначалу?

«Про это самое»

Сериал из 16 эпизодов вышел в апреле 2025 года. Молодой врач возвращается в родное село: люди очень ждут его приезда, ведь в деревне так не хватает специалистов. Но Митя хочет работать психиатром-сексологом. Односельчане поднимают его на смех, и даже родной отец не понимает такого выбора. А Митя считает, что не просвещённым в сексуальных вопросах людям нужна помощь.

«Путешествие на Солнце и обратно»

Новое переосмысление темы «лихих 90-х». Роман, юный сын карточного шулера, переживает эксперименты с наркотиками, «бандитские мутки» и ранения. Но внезапно осознаёт, что всё, чего он хочет, — найти свою первую любовь, с которой познакомился ещё в 9 лет. Ситуацию осложняет то, что знакомство случилось на свадьбе девушки с сыном криминального авторитета. Но Рома «косит» от армии и едет в Питер.

Внутри сериала (или фильма из 7 глав, как называет его режиссёр) — философия, сказочные и колдовские сюжеты, множество метафор и символов.

«Урок»

Сериал выходит с 25 апреля. В нём 8 эпизодов, последний ожидается 13 июня. В главной роли — уже ставший культовым актёр Юра Борисов.

Антон — некогда успешный музыкант. После аварии, в которой погибла его девушка, и нескольких лет в наркологической клинике он всё потерял. Теперь он вернулся в родной город, где у него остался брат Константин, чтобы получить половину наследства. Родственник соглашается, но с условием: бывший музыкант и наркоман должен стать учителем в школе. Теперь Антон вынужден вникать в проблемы подростков.

«Фишер. Затмение»

2023–...

Режиссёры: Сергей Тарамаев и Любовь Львова (1 сезон), Александр Цой (2 сезон).

Триллер, детектив.

Интеллигентный следователь Валерий Козырев, его дерзкий напарник Евгений Боков и молодая коллега Наталья Добровольская расследуют жуткие преступления: серийные убийства. В первом сезоне всё начинается с жестокой расправы над подростками. Сериал основан на реальных событиях: прозвище Фишер было у серийного убийцы Сергея Головкина из Московской области, на счету которого 11 жертв-мальчиков.

Во втором сезоне, который выходит в мае-июле 2025 года, Сашу Бортич, сыгравшую Добровольскую, заменила Ирина Старшенбаум в роли следователя Надежды Райкиной.

«Опасная близость»

Премьера сериала состоялась в апреле-мае. Главная героиня Анна — успешный пластический хирург. Она счастлива в браке, и у неё растёт дочь-неформалка, которая не желает соответствовать «идеальной» матери.

Муж Анны попадает в аварию со своей любовницей, известной блогеркой и певицей Женей, которую обожает слушать его дочь. Узнав обо всём, Анна встаёт на разрушительный путь мести и связывается с мужем женщины, погибшей в той аварии.