Составлен топ любимых фильмов россиян о пионерлагерях

Фильмы "Добро пожаловать, или посторонним вход воспрещен", "Сто дней после детства" и "Каникулы Петрова и Васечкина, обыкновенные и невероятные" возглавили рейтинг любимых кинокартин россиян о детских лагерях. Это следует из результатов исследования телеканала "Мосфильм. Золотая коллекция" к 100-летию "Артека" (есть в распоряжении ТАСС).

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Лидером топа стала сатирическая комедия Элема Климова "Добро пожаловать, или посторонним вход воспрещен", которая была снята им в качестве дипломной работы выпускника ВГИКа. На втором месте - фильм Сергея Соловьева "Сто дней после детства" - лирическая история о первой любви, разворачивающаяся на фоне старинной усадьбы, где расположился пионерский лагерь для творчески одаренных детей. На третьем месте - комедия "Каникулы Петрова и Васечкина, обыкновенные и невероятные", в которой обыгрываются сюжеты гоголевского "Ревизора" и "Дон Кихота" Сервантеса. Картину снял Владимир Алеников.

На четвертой строчке рейтинга расположился музыкальный телефильм "Завтрак на траве", снятый режиссером Николаем Александровичем по мотивам рассказов советского писателя Анатолия Черноусова. За ним следует драматическая история "Пацаны" режиссера Динары Асановой.

Шестое место среди популярных картин в тематике пионерского лета у приключенческой ленты "Бронзовая птица", снятой режиссером Николаем Калининым по второй части трилогии Анатолия Рыбакова. На седьмой позиции рейтинга - фильм "До первой крови" Владимира Фокина. Восьмое место в топе занял телевизионный фильм "Три веселые смены", состоящий из трех серий-новелл, снятых режиссерами Дмитрием Михлеевым, Валерием Поздняковым и Юрием Оксанченко. В основе сценария - рассказы Юрия Яковлева о забавных приключениях ребят из детского лагеря "Зубренок".

Девятое место заняла приключенческая комедия "Частное пионерское. Ура, каникулы!!!" снятая Александром Карпиловским в 2015 году. Замыкает топ советская кинолента "Военная тайна". Фильм снят режиссером Мечиславой Маевской по повести Аркадия Гайдара, впервые опубликованной в 1935 году.

Об исследовании

Редакция телеканала "Мосфильм. Золотая коллекция" проанализировала зрительские, экспертные и редакционные рейтинги и подборки популярных изданий и киносервисов, включая "Фильм.ру", "Кинопоиск", "Кино Mail. ru", "КиноРепортер", "Мел", IMDb, TimeOut и другие.