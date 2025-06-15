Топ-4 новинки, которые уже можно посмотреть в Сети

Наблюдаем за инопланетным Хищником, покоряем волны с Николасом Кейджем, собираем грибы для ужина в бургундском лесу и ищем русскую туристку, пропавшую во Вьетнаме. Смотрим кино, которое недавно вышло в сети.

© скриншот из фильма «Серфер»

Хищник: убийца убийц (18+)

Режиссёр: Дэн Трахтенберг

Рейтинг на "КиноПоиске": 7.3

Время: 1 час 30 минут

О чём мультфильм. История о трёх свирепых воинах из разных эпох человечества. Предводительница викингов в 19 веке - она обучает сына убивать ради мести. Ниндзя феодальной Японии начала 17 века, который сражается за престол со своим братом-самураем. Авиамеханик армии США времён Второй мировой войны садится за штурвал самолёта и бороздит небо в поисках потусторонней угрозы, опасной для союзников. Они лучшие в своём деле и умеют превосходно убивать. Но в один момент сами становятся целью Хищника - величайшего убийцы убийц, прилетевшего на Землю для охоты.

Что интересного. Это американский анимационный научно-фантастический боевик-антология и шестой фильм франшизы "Хищник". Он состоит из трёх частей, и каждая из них разворачивается в разные исторические эпохи. Масштабные сцены были реализованы без живых съёмок, а значит, и без баснословного бюджета на них. Всё потому что анимация выполнена в стиле "Аркейн" (16+) и "Человека-паука: через вселенные" (6+). Эту картину высокого оценили критики. Рейтинг мультфильма на Rotten Tomatoes (сайт работает с 1998 года) составляет 97 %. Это самая высокая оценка во всей серии "Хищника".

Кому не понравится. Тем, кто предпочитает беззаботные сюжеты и не терпит в анимации сцен насилия. А также тем, кто не является фанатом франшизы. Чтобы полностью погрузиться в сюжет анимации, всё же необходимо хоть что-то знать о том, что происходило в серии раньше.

Сёрфер (18+)

Режиссёр: Лоркан Финнеган

Рейтинг на "КиноПоиске": 6.9

Время: 1 час 40 минут

О чём фильм. Финансист Сёрфер (Николас Кейдж) долго живёт в Америке, но решает вернуться в родной городок в Австралии. Здесь он собирается купить дом своего деда, где провёл лучшие моменты своего детства и юности. Помимо этого, он мечтает посёрфить вместе со своим сыном-подростком Кидом (Финн Литтл). Но денег на покупку дома не хватает, а на него уже есть другой покупатель, и нужно успеть выиграть эту гонку. А некогда свободный и просторный пляж вместе с его огромными волнами теперь принадлежит банде местных сёрферов, и они совсем не рады чужакам. Но Сёрфер - мужик не из робкого десятка и вступает с ними в противостояние.

Что интересного. Режиссёр Лоркан Финнеган с присущей ему самобытностью жёстко и уверено проходится по токсичной маскулинности и совсем недружелюбным сообществам. За это и безупречную игру Николаса Кейджа картине порядка 6 минут стоя аплодировали на 77 Каннском кинофестивале. На другом кинофестивале, в Глазго, режиссёр рассказал, что змея, которая снималась в фильме, действительно укусила за руку Николаса Кейджа. Также во время съёмок актёра смыло волной в отбойное течение, его начало крутить в разные стороны, но он смог выбраться по страховочному шнуру.

Кому не понравится. Тем, кто в этот вечер не готов пробираться сквозь многослойность сюжета и вникать в реалии современного общества, которые глубоко отражены в каждой линии картины. Но, согласитесь, пропустить, как Николас Кейдж покоряет волны на доске, - большая оплошность.

Что случилось осенью (18+)

Режиссёр: Франсуа Озон

Рейтинг на "КиноПоиске": 7.3

Время: 1 час 44 минуты

О чём фильм. Пожилая женщина Мишель (Элен Венсан) живёт в бургундской деревне и безумно любит своего девятилетнего внука Лукаса (Гарлан Эрлос). В гости к бабушке его должна привезти мама, дочь Мишель, Валери (Людивин Санье). В ожидании гостей Мишель вместе со своей подругой Мари-Клод (Джозиан Баласко) идёт в лес за грибами. Образцовая бабушка предвкушает обед с дочерью, с которой у неё не самые лучшие отношения, и долгожданные каникулы с внуком, но планы рушит неприятный инцидент. Сама Мишель лишается покоя и радости. В ситуацию вмешивается сын подруги Венсан (Пьер Лоттен), который недавно вышел из тюрьмы. Но делает он это по-своему.

Что интересного. Сюжет фильма "Что случилось осенью" основан на реальной истории, которая произошла в семье режиссёра картины Франсуа Озона. Когда он был маленьким, горячо любимая им тётушка пригласила всю семью к себе в гости на ужин. Перед этим она сходила в лес и набрала полную корзину грибов. Их и подала на ужин, но сама по какой-то причине не стала их есть. В итоге вся семья несколько недель мучилась от последствий отравления, а некоторые даже лежали в больнице. Съёмки фильма проходили в Бургундии, в сельской местности города Донзи. Эти живописные места редко показывают на экране. Примечательно, что музыку для фильма написали уроженцы Челябинска, братья Евгений и Александр Гальперины. Сейчас они живут в Париже. Во время работы над этой композицией братья не видели ни одного кадра из фильма. Но они всё же смогли передать дух сюжета в звуке: создали тревожную тему на пианино и наложили на неё шорох падающей листвы.

Кому не понравится. Тем, кто помешан на молодости и не может воспринимать старение как очередной этап жизни. Также тем, кто иначе смотрит на то, какими должны быть комичные ситуации. Не придётся он по душе и тем, кто не любит открытых финалов и незавершённых сюжетных линий.

Высокий сезон (18+)

Режиссёр: Стас Иванов

Время: 8 серий по 56 минут

О чём сериал: Влюблённые Аня (Анна Завтур) и Миша (Павел Попов) свой первый совместный отпуск весело проводят во Вьетнаме. За день до отъезда домой Аня встречает на курорте своего бывшего парня Сашу Сахара (Артур Бесчастный), которого считала мёртвым. После этой встречи девушка пропадает, и Миша нигде не может её найти. Местная полиция безразлична к исчезновению туристки и не собирается активно заниматься её поисками. Тогда Миша берёт всё в свои руки. Вскоре он понимает, что причина исчезновения любимой кроется в её прошлом, о котором молодой человек ничего толком не знает. Во время поисков Миша знакомится с капитаном Народной Армии Вьетнама Тао (Донг Ань Куинь). У неё здесь умерла младшая сестра, и она приехала в родной городок, чтобы разобраться в причинах её смерти. Это расследование сталкивает Тао с Мишей, и они начинают помогать друг другу. В итоге они становятся настоящими друзьями и заодно спасают друг друга от смертельной опасности.

Что интересного. Это международный проект России, Вьетнама и Нидерландов. Съёмки проходили в курортных городах: Фанранге, Нячанге и Хошимине. Над трюками трудились каскадёры из Team X, ранее работавшие над картинами Спайка Ли. Во многих боевых сценах актёры сами выполняли все трюки, набив немало шишек, синяков и ссадин. Также артистам пришлось освоить такой вид спорта, как кайтинг. Они занимались с тренером, чтобы уверенно держаться на кайтах и сёрфах.

Кому не понравится. Тем, кому сложно запоминать множество действующих лиц и предысторий в одном проекте, а их в этом сериале немало. Если даже вам не зайдёт сюжет, то в этом проекте можно просто наслаждаться видами побережья Южно-Китайского моря. Если вы пропустили цифровые новинки кино и сериалов прошлых пары недель, то можете найти их в нашей рубрике "Кино Здесь" . Там очень много хороших фильмов для летних вечеров!