Итоги кинофорума «Евразия»

В Сочи завершился кинофорум «Евразия», нацеленный на возрождение уходящих в небытие традиций постсоветского кино. Жюри во главе с бразильской актрисой Луселией Сантос присудило главный приз за лучший фильм «Нави: дорогая будущая я».

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У фильма, снятого в Кении, четыре режиссера. Это братья Кевин и Тобиас Шмутцлер из Германии, с детства снимающие кино. Компанию им составили живущие в Кении режиссер-самоучка Валлентина Челлугет, приезжавшая в марте представлять картину на «Духе огня» в Ханты-Мансийск и снявшая несколько короткометражек, а также музыкант и дизайнер Апуу Моурин.

Фильм сделан в копродкуции Кении и Германии и получил множество наград по всему миру, был выдвинут от Кении на соискание премии «Оскар». Он посвящен девочкам, которых за выкуп родители готовы отдать в жены взрослым мужчинам.

Главной героине Нави – 12 лет, она учится в школе, мечтает стать хирургом, адвокатом или архитектором. Она – лучшая ученица не только в школе , но и в своем районе, но ее ждет совсем другая участь, и девочка протестует, насколько это возможно в ее возрасте.

Награды за лучшую женскую роль была достойна юная актриса Мишель Лемуйя Икени, сыгравшая Нави. Интересно, что в конкурсе короткого метра участвовала как режиссер 13-летняя Алиса Меняйкина из Москвы, снявшая 16-минутную «Кукольную швею» и сама же сыграла девочку с инвалидностью, рано оставшуюся без мамы. Это уже вторая картина Алисы. А с «Кукольной швеей» она недавно побывала на Шанхайском кинофестивале.

Жюри выбрало другую актрису, так называемого серебряного возраста, Нур Сюрер из Турции, сыгравшая вдову в комедии «Участь» Надима Гюча. Она стала хитом на родине. Главная героиня нарушает все традиции, пытаясь найти себе мужа в дни траура, поскольку не готова жить одна.

Александр Адабашьян лично получил приз за лучшую мужскую роль в фильме «Двое в одной жизни, не считая собаки» Андрея Зайцева. Он сыграл пожилого питерского интеллигента, семью которого развели телефонные мошенники.

Кыргызский режиссер Дастан Жапар Рыскелди получил приз за режиссуру. Он снял свой первый самостоятельный фильм «Сделка на границе» о парне, занимающемся доставкой запрещенных средств и спасающем из рабства незнакомую девушку. До этого у Дастана был успешный дебют «Дорога в Эдем», сделанный с тандеме с более опытным коллегой. Новый фильм также получил в Сочи награду Гильдии киноведов и кинокритиков «За яркое будущее», которое у молодого режиссера непременно будет.

За лучший сценарий отмечен Некруз Джалилиён их Таджикистана, представлявший фильм «В поисках истины» Манзарали Шерали. Казахстанскую «Эвакуацию» Фархата Шарипова отметили призом президента фестиваля Джаника Файзиеева, а жюри выдало приз ее оператору Александру Плотникову, ученику Вадима Юсова.

В коротком метре жюри под руководством Марии Шукшиной отметило российский фильм «Про корову» Антона Симухина и Николая Алексеева.

Жюри документального конкурса во главе с продюсером из Армении Армине Авдолян лучшим фильмом тоже сочло российскую картину «Я явилась не гостить» Бориса Травкина о сибирской сказительнице Таисии Пьянковой.