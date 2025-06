Режиссер «Как приручить дракона» раскрыл детали съемок знаменитой сцены

Издание Variety взяло интервью у режиссёра фильма «Как приручить дракона» Дина ДеБлуа. Он рассказал о том, как снималась знаменитая сцена рисования на песке и прикосновения главного героя к Беззубику.

По словам постановщика, он понимал, насколько этот момент важен для фанатов оригинального мультфильма. ДеБлуа отметил, что сцену сняли за один день и для этого использовалась пенопластовая голова Беззубика.

«Сцену отрепетировали и сняли за один день. Я отдаю должное нашей команде кукловодов, потому что они придумали всю хореографию того, какой будет линия на песке и как главный герой будет её обходить. А Том Уилтон, кукловод, который управлял головой Беззубика, просто потрясающий. Он может заставить себя исчезнуть на съёмочной площадке, и вы просто верите, что персонаж там находится. У него была пенопластовая голова Беззубика с шарнирными ушными пластинами и ртом. Он просто вдохнул в эту голову жизнь. Так что у Мейсона Темза был настоящий дракон в качестве партнёра по сцене».

Режиссёр также рассказал, что во время съёмки культовой сцены на площадке включали музыку Джона Пауэлла — создателя саундтрека к мультфильму «Как приручить дракона». Таким образом авторы пытались воссоздать трогательную атмосферу оригинальной картины.

Мировая премьера ремейка «Как приручить дракона» состоялась 13 июня. Главную роль исполнил Мэйсон Темз («Ради всего человечества»), а его подругу воплотила Нико Паркер, известная по роли Сары в сериале The Last of Us. Роль викинга Стоика досталась Джерарду Батлеру, который озвучил персонажа в оригинальном мультфильме. Режиссёром выступил Дин ДеБлуа, также работавший над анимационной серией. Сейчас продюсеры Universal Pictures уже работают над продолжением, которое выйдет 11 июня 2027 года.