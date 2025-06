Вышел трейлер триллера «Кирпич» о футуристической ловушке

В Сети появился трейлер немецкого фантастического триллера "Кирпич" (Brick) - настоящего кошмара для любого клаустрофоба.

Синопсис таков: супружеская пара просыпается, ругается и вдруг обнаруживает, что их квартира полностью окружена непроницаемой футуристической кирпичной стеной, появившейся за одну ночь. Вскоре Тим и Оливия понимают, что они такие не одни - загадочная ограда охватывает всё многоквартирное здание и его обитателей.

Под хит Дэна Ауэрбаха We Gotta Get Out of This Place ("Мы должны покинуть это место") в ролике показаны тщетные попытки героев выбраться из замкнутого пространства, чем-то напоминающего хитроумную конструкцию из культового фильма "Куб" (1997) Винченцо Натали.

Главные роли исполнили Маттиас Швайгхёфер ("Оппенгеймер", "Армия мертвецов", "Красавчик") и Руби О. Фи ("Чрево", "Армия воров", "Зази"), режиссёр - Филип Кох ("Племена Европы", "Пикко").

Премьера состоится 10 июля на Netflix.