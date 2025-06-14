«В Голливуде царит беспорядок»: Дакота Джонсон — о состоянии киноиндустрии

Чемпионат.com

На шоу Hot Ones гостем стала звезда картины «Материалистка» Дакота Джонсон. Она рассказала, что при съёмках фильмов большинство решений принимают не творческие люди.

«Царит беспорядок». Дакота Джонсон высказалась о состоянии Голливуда
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По словам актрисы, в Голливуде сейчас царит беспорядок. Она отметила, что в процесс создания фильмов вмешиваются люди, которые не смотрят кино и не разбираются в нём.

Тяжело, когда творческие решения принимают люди, которые даже толком не смотрят фильмы и ничего о них не знают. А именно это часто и происходит. Когда что-то идёт хорошо, студии хотят сохранить положение дел. Поэтому они вмешиваются в процесс съёмок и переделывают то, что и так работает. Но зрители этого не хотят. Они хотят свежести, они хотят почувствовать что-то новое, испытывать что-то новое, видеть что-то новое. В Голливуде сейчас царит беспорядок.

Ранее Дакота Джонсон высказывалась о провале фильма «Мадам Паутина». По её словам, именно вмешательство студии испортило картину, которая поначалу имела перспективы стать стоящей лентой.