Netflix представил трейлер голландской комедии «Почти копы»

В Сети появился трейлер фильма "Почти копы" (Almost Cops) - голландской остросюжетной комедии в духе "Типа крутых легавых" производства Netflix.

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По сюжету безрассудного бывшего детектива Джека (Вернер Колф) понижают в должности, чтобы он работал бок о бок с преданным своему делу Рамоном (Джандино Аспораат), главное желание которого содержать улицы города в безопасности и чистоте.

После убийства брата Рамона напарники проникают в преступный мир Роттердама, стремительно ввязываясь в многочисленные драки, погони и разнообразные глупости, снятые в замедленном режиме.

Роли в фильме исполнили Марк Ритман, Джульетт ван Арденн, Даниэль Колф, Виктория Кобленко, Романа Вреде и другие.

Режиссёр - Гонсало Фернандес Кармона ("Венера", "Том Аделар", "Кулховен представляет"), премьера на стриминге - 11 июля 2025 года.