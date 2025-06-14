Как появились и развивались первые московские кинотеатры

На ВДНХ заработал бесплатный летний кинотеатр. Просмотр фильмов на свежем воздухе — возрожденная традиция конца XIX века. Как появились и развивались московские кинотеатры, «Вечерней Москве» рассказали эксперты.

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Франция. Париж. Конец 1895 года. В знаменитом Гранд-кафе на бульваре Капуцинок братья Огюст и Луи Люмьер устроили первый коммерческий показ «движущихся картин». Зрители увидели 10 короткометражных фильмов — документальных зарисовок, с которых и началась эпоха кинематографа. Новый вид искусства стремительно набирал популярность и уже весной 1896 года добрался до России.

Первый киносеанс прошел 4 мая в Петербурге: театральный импресарио Рауль Гюнсбург организовал в саду «Аквариум» просмотр некоторых лент братьев Люмьер, — уточнил главный специалист отдела публикации архивного фонда Главархива Москвы Александр Балакирев. — А уже 6 мая он устроил пробный показ в Москве — в театре Солодовникова на Большой Дмитровке.

В этот же день вечером прошел первый публичный киносеанс в увеселительном саду «Чикаго», который чуть позже переименовали в «Аквариум». Однако Москва в начале мая 1896 года была занята празднованием дня рождения будущего императора Николая II и подготовкой к его предстоящей коронации, поэтому оба показа остались практически незамеченными, но привлекли внимание энтузиастов.

— Известно, что один из первых кинопоказов состоялся в саду «Эрмитаж», — добавил краевед, историк, главный редактор журнала «Московское наследие» Филипп Смирнов. — По личному приглашению купца Якова Щукина туда привезли оборудование и под открытым небом показали знаменитую короткометражку «Прибытие поезда».

Здесь же впервые зрители увидели снятую французскими кинооператорами хронику торжеств по случаю коронации Николая II.

Первый синематограф

Искушенная театрами московская публика с воодушевлением посещала киноаттракционы, и уже в конце декабря 1897 года в Верхних торговых рядах (современный ГУМ) заработал «Электрический театр». По сути это и был первый в городе синематограф, как тогда называли кинотеатр. Программу, которая включала несколько коротких фильмов, крутили ежедневно каждые полтора часа, начиная с 14:00 и до 23:00. Особым успехом пользовались фильмы ужасов французского режиссера Жоржа Мельеса, в частности «Лаборатория Мефистофеля».

Первый электротеатр проработал всего пять месяцев, но он задал вектор дальнейшему развитию кинопроката в Москве. В начале XX века под синематографы стали арендовать самые разные помещения, в которых можно было разместить 100–150 человек. Помимо театральных, актовых залов, приспосабливали даже квартиры в жилых домах.

Прежде чем открыть электротеатр, нужно было подать прошение в Управление технической частью при Московском градоначальстве, — подчеркнул Балакирев. — Оно отвечало за безопасность, прежде всего противопожарную, поэтому во время проверок большое внимание уделялось проводке.

На 1909 год в городе работало не меньше 55 разрешенных электротеатров. Один из них находился на Пятницкой улице, в советское время его знали как «Зарю».

Под электротеатр приспособили два помещения, зрителям подавали напитки и кушанья, фильмы проходили под аккомпанемент тапера, — рассказал Филипп Смирнов. — Сам по себе кинопоказ занимал немного времени — минут 15, но тем не менее пребывание в электротеатре воспринималось как некая встреча с единомышленниками.

По мере развития сети электротеатров становился богаче и их репертуар. Во Франции стали выпускать не просто короткие киносценки, а полноценные сюжетные фильмы. Кинопроизводством занялись и в России, в частности в Москве.

Главной фигурой московской киноиндустрии стал потомственный казак, офицер Александр Ханжонков, — продолжил Александр Балакирев. — Он открыл Торговый дом и планомерно шел по пути полного цикла — от изготовления фильмов до их проката. Сначала у него появилась кинофабрика, а потом и собственный кинотеатр на Садово-Триумфальной улице. Электротеатр «Пегас», известный также как Дом Ханжонкова, открылся в 1913 году. Это было великолепное здание, построенное в стиле итальянского ренессанса. Зрительный зал в три яруса был рассчитан на 1500 человек. Фильмы демонстрировали на самом большом по тем временам киноэкране в Москве. Первые зрители увидели не только премьеру «Страшной мести» по Гоголю, но и самих себя: в финале сеанса им показали смонтированный в рекордные сроки фильм об открытии кинотеатра.

Дом Ханжонкова просуществовал до начала XXI века. Люди старшего поколения наверняка запомнили его как кинотеатр «Москва». В нем проходили лекции о кинематографии и бесплатные спецпоказы для школьников. Кроме того, это был единственный в С СС Р старый кинотеатр, который в начале 1950-х годов встроили в новое здание, возведенное для одного из министерств.

Старейший электротеатр

Однако первым в Москве кинотеатром, для которого построили отдельно стоящее здание, был все-таки электротеатр «Художественный». Он открылся на Арбатской площади в 1909 году. Изначально его зрительный зал вмещал 400 человек. В просторном фойе работал светящийся фонтан, а перед началом сеанса для собравшейся публики играл оркестр. К слову, билеты стоили недешево, походы в электротеатр могла позволить себе публика состоятельная.

В 1913 году количество мест в зрительном зале «Художественного» увеличилось до 900, — уточнил еще один факт Балакирев. — В реконструкции здания принимал участие выдающийся архитектор Федор Шехтель. И тот фасад, который мы видим сегодня, собственно, шехтелевский. Его восстановили во время недавней реставрации.

В специальном электронном издании столичного Главархива «Из истории кинематографа в Москве» опубликованы документы по проектированию и строительству «Художественного». Федор Шехтель придал фасаду кинотеатра черты античной классики. Над входными дверьми в полукруглых нишах появились барельефы с изображением богов, мчащихся на колесницах, у белых колонн повесили чугунные фонари.

Вслед за «Художественным» в Москве стали появляться и другие стационарные кинотеатры. Так, на Земляном Валу открылся «Вулкан», сегодня там находится Театр на Таганке, на Чистых прудах — «Колизей», перестроенный в 1970-х годах для театра «Современник», и «Форум», который сейчас закрыт на реконструкцию.

Еще одно любопытное место — Дом кино на Васильевской улице, — добавил Филипп Смирнов. — В дореволюционные годы здесь заседало Общество трезвости. Оно приучало москвичей к тому, что спиртное можно заменить чаем, а досуг разнообразить занятиями в кружках. После революции в доме заработал киноклуб. Для него переоборудовали несколько помещений, в том числе бывшую столовую — тот самый знаменитый кинозал, где еще недавно показывали фильмы.

Сейчас здание закрыто на реконструкцию.

Дворцы киноискусства

С приходом советской власти кино стали использовать как средство просвещения и пропаганды. В настоящий символ своего времени превратился кинотеатр «Ударник» на улице Серафимовича. Его построили в стиле конструктивизма по проекту Бориса Иофана и открыли в 1931 году.

Кинотеатр «Ударник» появился в те годы, когда в Москве было повальное увлечение астрономией, — рассказал Смирнов. — Поэтому предполагалось, что у него будет двойное назначение: помимо демонстрации фильмов там будут читать лекции о звездах, для чего даже придумали раздвижную крышу. Но, как говорят, она работала всего лишь два раза — когда были пусконаладочные работы и во время презентации здания.

По легенде, во всем виноваты комары. Как известно, они любят тепло и влагу. Поэтому, как только открыли крышу, насекомые тут же налетели в кинотеатр, который стоит на берегу Водоотводного канала. После такого просчета купол решили больше не использовать.

Уже в наше время в «Ударнике» произошел пожар, здание закрылось и долгое время простояло в аварийном состоянии. Однако недавно начался проект по возрождению кинотеатра. Сейчас в нем работают реставраторы. По планам, «Ударник» вновь откроется для зрителей в 2027 году.

В конце 1930-х годов в Москве, на Семеновской площади, появляется первый типовой советский кинотеатр — «Родина». Сейчас он также закрыт на реставрацию, которую планируют завершить до конца этого года. Монументальное здание говорит о том, какую важную роль играло кино искусство в жизни советского человека. Кинотеатры напоминали настоящие дворцы.

На бывшей площади Свердлова, ныне Театральной, хотели построить Большой государственный кинотеатр. По размерам он превосходил бы Большой театр, напротив которого должен был стоять, — рассказал Александр Балакирев. — Эта идея возникла в рамках проекта реконструкции Москвы 1930-х годов. Она вызвала оживленные дискуссии, и в итоге от строительства гигантского кинотеатра отказались.

Ведь ту же самую аудиторию — и даже больше! — можно охватить, если показывать фильмы сразу в нескольких кинотеатрах. Да и жителям столицы будет гораздо удобнее смотреть кино недалеко от дома. Так в Москве стали появляться районные кинотеатры.

Одни из самых эффектных зданий послевоенного времени построены по проекту архитектурной мастерской академика Ивана Жолтовского. Это кинотеатры «Слава» на шоссе Энтузиастов, «Буревестник» на Коровьем Валу и «Победа» на Абельмановской улице. Сейчас посмотреть фильмы можно только в последнем.

Жолтовский ориентировался на классические архитектурные образцы, в том числе виллы Италии, которые он «перефразировал» и превратил в дворцы киноискусства, — подчеркнул Филипп Смирнов.

По-настоящему массовое строительство кинотеатров в Москве начинается ближе к концу 1950-х годов. «Будапешт», «Нева», «Высота», «Марс», «Эльбрус», «Рассвет»… — всего за пару десятилетий в разных районах столицы появилось несколько десятков специализированных зданий. Сегодня часть из них реконструировали, превратив в районные центры «Место встречи», часть закрыли и отдали под другие общественные проекты. Например, в здании бывшего кинотеатра «Новороссийск» на Покровке сейчас работает Цифровое деловое пространство.

В советское время кинотеатры также открывали на первых этажах жилых домов. До наших дней сохранился, например, «Факел» на шоссе Энтузиастов.

Если сегодня вам захочется оказаться в атмосфере, которая близка к середине XX века, стоит заглянуть в кинотеатр «Иллюзион», который находится в стилобате высотки на Котельнической набережной, — посоветовал Смирнов.

Здесь не показывают блокбастеры и не продают попкорн, зато, как и раньше, работает кафе и играет музыкант на белоснежном рояле.

ЛЕТНИЕ КИНОТЕАТРЫ

В столичных парках в рамках проекта «Лето в Москве» работают кинотеатры под открытым небом. В них крутят и проверенную классику, и новинки. Летние кинотеатры в городских парках работают бесплатно с июня по август. Зрителей они готовы встречать ежедневно с 11:00 до 23:00.

Летний кинотеатр на ВДНХ, м. ВДНХ, пр-т Мира, вл. 119в — до 7 сентября в кинотеатре на ВДНХ по пятницам, субботам и воскресеньям можно посмотреть лучшие российские и зарубежные комедии, драмы, фэнтези и боевики, рассчитанные на все возрастные аудитории.

— до 7 сентября в кинотеатре на ВДНХ по пятницам, субботам и воскресеньям можно посмотреть лучшие российские и зарубежные комедии, драмы, фэнтези и боевики, рассчитанные на все возрастные аудитории. Парк «Ходынское поле», м. ЦСКА, Ходынский бул., 1

Парк 50-Летия Октября, проспект Вернадского, ул. Удальцова, 22а

Природно-исторический парк «Москворецкий», м. Строгино, ул. Маршала Катукова, вл. 26а

Зона отдыха «Покровский берег», м. Войковская, ул. Береговая, 8, корп. 4

Сад имени Баумана, м. Красные ворота, ул. Старая Басманная, 15а, стр. 4

Измайловский парк, м. Партизанская, Народный пр-т, 17

Ландшафтный парк «Митино», м. Волоколамская, ул. 2-я Рославка, 16

На лето у парковых кинотеатров запланирована обширная программа. Помимо показов фильмов в них будут проходить встречи с известными деятелями кинематографа, мастер-классы по созданию короткометражек, написанию сценариев и монтажу. По выходным в летних кинотеатрах будут устраивать тематические киновечера и ночные чтения. Кроме того, любители интеллектуальных игр смогут поучаствовать в киновикторинах. Анонсы ближайших мероприятий можно найти на сайте проекта leto.mos.ru в разделе «Афиша».

Парк «Зарядье», м. Китай-город, ул. Варварка, 6/1 — в большом и малом амфитеатре парка проходит фестиваль «КиноЛето в Зарядье». До 7 сентября зрителям покажут 30 картин с 35-миллиметровой пленки: «Три плюс два», «Будьте моим мужем», «Зимний вечер в Гаграх», «Веселые ребята», «Мы из джаза» и другие фильмы. Перед началом сеанса каждую киноленту представляют режиссеры, актеры, киноведы.

Жители и гости столицы в период с 11 по 15 июня в рамках фестиваля «Времена и эпохи», организованного в рамках программы «Лето в Москве», могут погрузиться в различные исторические периоды. Для посетителей на окружных площадках города подготовлены обширные образовательная и культурная программы, включающие свыше 1,1 тысячи часов мастер-классов и лекций.