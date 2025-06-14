Джеймс Ганн консультировался с Заком Снайдером по поводу плавок Супермена

Издание Fandango взяло интервью у режиссёра фильма «Супермен» Джеймса Гана. Он рассказал о разработке костюма супергероя в своей новой картине.

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По словам постановщика, он консультировался с Заком Снайдером, который придумал образ супергероя в «Человеке из стали». При обсуждении они затронули вопрос красных плавок, которые супергерой не носил в предыдущих картинах.

Одним из самых больших вопросов было: «Будут ли у нас плавки поверх костюма или нет?» Я поговорил с Заком Снайдером, который сказал: «Я перепробовал миллиард разных версий с плавками, и в конце концов у меня просто не получилось их использовать». Я чувствовал то же самое. Мне понравилась идея красных плавок, потому что это Супермен, с которым я вырос. Все знают, что он инопланетянин. Он стреляет лучами из глаз, он может сдувать всё своим дыханием. Он своего рода устрашающее существо. И Дэвид Коренсвет сказал: «Супермен действительно любит людей. Он хочет, чтобы дети не боялись его». Его слова убедили меня оставить плавки в моём фильме.

Новый «Супермен» выйдет в кино 11 июля. Лента станет первым фильмом обновлённой киновселенной DC. Она расскажет о молодости Кларка Кента и о становлении самого известного супергероя всех времён.