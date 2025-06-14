Зрители оценили ремейк «Как приручить дракона»

13 июня состоялась мировая премьера фильма «Как приручить дракона». Спустя три дня компания CinemaScore опубликовала рейтинг картины от зрителей, которых опросили после окончания сеанса.

Лента получила оценку «А». Новый фильм понравился зрителям на том же уровне, что и оригинальная трилогия студии Dreamworks.

Ремейк «Как приручить дракона» рассказывает историю подростка Иккинга, который устал от вечной борьбы его племени викингов с драконами. Внезапно он встречает огнедышащего ящера Беззубика и начинает с ним дружить. С помощью нового друга парню предстоит закончить многолетнюю войну между драконами и викингами.