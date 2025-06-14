В Шанхае прошла премьера короткометражки «Сын» Бекмамбетовой

Мировая премьера короткометражного анимационного фильма "Сын" Жанны Бекмамбетовой состоялась на 27-м Шанхайском международном кинофестивале. Вместе с ней прошел смотр четырех других короткометражек, вошедших в конкурсную программу фестиваля.

"Сын" - совместная работа России и Казахстана. В фильме показана история отца, который в одиночестве воспитывает сына, прикованного к инвалидной коляске. Однажды мальчик увлекается телесюжетом о марсоходе "Оппортьюнити". Похождения робота на колесиках, преодолевающего непростой ландшафт Красной планеты, пробуждают интерес к жизни у ребенка и вместе с тем дают надежду любящему отцу.

В 2018 году анимационная короткометражка "Чик-Чирик" Бекмамбетовой участвовала в Шанхайском кинофестивале и получила награду "Золотой кубок".

Помимо фильма "Сын", за звание лучшей анимационной короткометражной ленты в этом году поборются еще четыре работы: "Меня здесь больше нет" Навойки Вежбовской (Польша, Франция) - комическая зарисовка о семье, старении и смерти; "Маленькая история" Мирьям Плеттинкс (Бельгия) - притча о тяготах беременности и радости материнства; "Новая жизнь" Сюй Цзао (Китай) - черно-белая зарисовка о ярком и щемящем чувстве любви, а также "Объятия триасового периода" Юлии Туричану (Румыния) - трогательный рассказ о сочувствии в мире, полном опасностей. Победителей объявят 21 июня.

О кинофестивале

27-й Шанхайский международный кинофестиваль проходит в китайском мегаполисе 13-22 июня. За это время в десятках кинотеатров Шанхая покажут более 400 фильмов из порядка 70 стран. Всего пройдет около 1 500 показов, включая премьеры и классику кинематографа. В конкурсную программу этого года вошли 49 картин, из них 38 - мировые премьеры.

Программа киносмотра состоит из пяти разделов: основной конкурс, новые азиатские таланты, анимация, документальное кино и короткий метр. В состав жюри вошел 21 представитель киноиндустрии из стран Азии, Африки, Америки и Европы. Итальянский режиссер и сценарист Джузеппе Торнаторе председательствует в жюри в 2025 году.

Шанхайский международный кинофестиваль проводится с 1993 года. Российские киноработы традиционно принимают участие в его конкурсной программе и получают награды фестиваля - "Золотые кубки".