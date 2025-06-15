Рецензия на второй сериал «Фишер: Затмение»

К новому маньяку есть вопросы.

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Во втором сезоне «Фишера» вышло уже три эпизода. Этого хватило, чтобы показать ужасающие деяния злодея, ввести новых персонажей, подкинуть пару подозреваемых и породить множество межличностных конфликтов. Но интересно ли за этим следить?

«Фишер: Затмение»: главное о сериале

Название: «Фишер: Затмение».

«Фишер: Затмение». Режиссёр: Александр Цой.

Александр Цой. Актёры: Иван Янковский, Никита Худяков, Ирина Старшенбаум и другие.

Иван Янковский, Никита Худяков, Ирина Старшенбаум и другие. Жанр: детектив, триллер, драма.

детектив, триллер, драма. Сколько серий: восемь эпизодов.

восемь эпизодов. Страна: Россия.

«Фишер: Затмение»: где смотреть?

Сериал показывают в онлайн-кинотеатре Wink. Начиная с 29 мая выходит по одному эпизоду в неделю. Финал намечен на 17 июля.

К первым эпизодам много вопросов

Первый сезон «Фишера» оказался, пожалуй, самым жутким зрелищем последних лет. Одна из причин — в маньяке, который творил абсолютно невыносимое зло и потрясал даже закалённого зрителя. Как иначе, если среди жертв — обычные дети. И если маньяк из условной «Тайги» мирно и тихо травил юных бедняжек, то Фишер становился для них воплощением кошмара.

Вероятно, именно эта безжалостность сделала «Фишер» хитом. Увы, второй сезон растерял мрак и меланхолию. Теперь это стандартный криминальный детектив, коих на российском телевидении выходит по нескольку в год. «Тайга», «Тень Чикатило», «Трасса» — это лишь начало списка.

«Фишер» больше не пугает, не доводит до отчаяния, не сводит с ума. Вместо былой жути в «Затмении» довольно базовый маньяк. Но это не значит, что смотреть сериал неинтересно. Просто отныне он выстроен не вокруг злодея, который пробуждает в людях худшее, а вокруг межличностных конфликтов: Волкова — с начальником милиции Надеждой, Надежды — с собственной дочерью, молодого следователя Злобина — с женой. Эти споры пересекаются между собой, порождают новые проблемы и заводят следствие в тупик.

Маньяк пока выступает лишь катализатором разборок, о нём самом толком нечего сказать. Злодей порождает кошмары, которые мы видели уже не раз.

В «Затмении» хватает перспективных моментов. Во втором сезоне есть яркие персонажи, занятные взаимоотношения, намёки на грядущие катастрофы. Быть может, режиссёр Александр Цой умело распорядится картами и после обыденной завязки выдаст яркую кульминацию.

Что происходит в «Фишере: Затмение»?

Осторожно, впереди много спойлеров.

После поимки Фишера следователя Евгения Волкова переводят в Москву. Там он допрашивает маньяка и выясняет местонахождение его жертв. Вот только Фишер на контакт не идёт. Вскоре Волкову пишет женщина из южного города Курортный. Её детей похитили, преступник требует выкуп. Волков тут же отправляется в Курортный.

Тем временем отец похищенных детей едет на передачу выкупа. Преступник ведёт его через шифр на пейджере. Увы, он попадает в аварию и погибает. Вскоре и его отчаявшуюся жену находят повешенной. Многие считают, что речь о суициде, но Волков уверен: это убийство.

К слову, только добравшись до Курортного, Волков разгадывает шифр на пейджере, приезжает по указанным координатам и находит уже мёртвого младенца. Молодой следователь Злобин держит в руках тело, срывается и чуть не убивает докторов, которые не могут помочь. Чтобы Злобин выпустил пар, Волков ведёт его на драку с пьяницами. Получив по голове, следователь приходит в себя.

Ещё один похищенный ребёнок до сих пор находится у преступника, поэтому Волков и начальник местной милиции Надежда начинают действовать — каждый по-своему. Герой Ивана Янковского сначала идёт к людям, у которых погибший в аварии мужчина занял деньги для выкупа. Они оказываются сомнительными бизнесменами-сектантами. Любопытно, что на их мероприятия ходит супруга Злобина, что отдаляет пару друг от друга.

Потом Злобин обращается к местному радиоведущему. Тот хитро намекает в эфире, что похитители всё ещё могут получить выкуп. Те связываются с ведущим и подсовывают под его дверь фотографию ещё живой жертвы и условия. После ведущий паникует и выходит из дела, а Волков берёт его машину и едет на сделку.

Чуть раньше начальник милиции Надежда связывается с местным авторитетом и просит о помощи. У Нади беременная дочь и мама-политик, поэтому со злодеем женщина хочет разобраться по-быстрому. Однако несогласованные действия Волкова чуть не срывают планы. Она велит задержать героя, а затем получает от авторитета наводку. Добравшись до места, милиционеры находят похищенную девочку. Она жива, но требует лечения и пока неспособна говорить.

Волков восхищён, что Надежда отыскала ребёнка — и неважно, какой ценой. Он даже зовёт коллегу на свидание. Жаль, что за мгновение до встречи герой видит, как некий мужчина обижает женщину лёгкого поведения. Он вступается за даму и даже не догадывается, что с ней втайне встречается молодой следователь Злобин. Как раз в тот момент, когда Волков отвлёкся, Надя пришла на свидание, не увидела Волкова на месте и отправилась домой.

Тем временем в городе происходят новые убийства. Маньяк подвешивает и убивает рыжих женщин. Волков полагает, что маньяком может быть тот самый похититель, ведь погибшая мама детей тоже была рыжей. Примерно в то же время бесследно пропадает ещё одна девушка с характерным цветом волос. Её парень повсюду ищет возлюбленную, но та, похоже, попала в беду.

Когда ждать четвёртый эпизод?

Четвёртая серия выйдет 19 июня.