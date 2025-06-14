Продюсер высказался о возобновлении съемок в Иране

Речь о возобновлении съемок сериала "Трудно быть богом" в Иране пока не идет, решения о съемочном процессе будут приняты позже. Об этом ТАСС сообщил продюсер киностудии Team Films Теймур Джафаров.

"На данный момент говорить о возобновлении съемок в Иране преждевременно - на территории страны сейчас продолжаются военные действия. Решения о том, как, когда и где будут продолжены съемки, будут приниматься всем продюсерским составом уже в Москве", - сообщил он.

По его словам, эвакуация съемочной группы из Ирана проходила в экстренном порядке.

"После завершения ночной смены мы услышали о взрывах, и команда поняла, что оставаться на месте опасно. Мы с самого начала учитывали сложность региона и были готовы оперативно покинуть площадку", - рассказал он.

Джафаров также поблагодарил министра культуры РФ Ольгу Любимову, МИД России, посольство России в Тегеране и российское консульство, президента Азербайджана Ильхама Алиева и руководство "Национальной медиа группы" и НТВ за беспрецедентную поддержку срочной эвакуации и помощь.

"Собрать 90 человек удалось буквально за несколько часов. На азербайджанской стороне нам также всячески содействовали: открыли сухопутную границу, которая до этого была закрыта", - уточнил продюсер.

Ранее в субботу всех 90 человек, входящих съемочную группу, эвакуировали из Ирана в Азербайджан через сухопутную границу двух стран. Группа находилась в Иране для съемок сериала "Трудно быть богом". Как ранее рассказал журналистам продюсер сериала Федор Бондарчук, часть эвакуированных из Ирана россиян вылетит в Москву в субботу, часть - останется в Баку и улетит чуть позже.

При этом в Иране остается 51 артист Большого симфонического оркестра им. П. И. Чайковского. Как сообщили журналистам в Минкультуры, все артисты доставлены из Исфахана в Тегеран и находятся в безопасности. Кроме того, вопрос находится на контроле министра культуры РФ Ольги Любимовой.