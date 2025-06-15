Режиссер «Как приручить дракона» ответил, каким будет продолжение

Режиссер «Как приручить дракона» пообещал более мрачное продолжение
Дин Деблуа, снявший все мультфильмы и фильм «Как приручить дракона», планирует сделать сиквел игровой экранизации значительно темнее оригинального мультфильма. Постановщик уже работает над сценарием второй части, премьера которой намечена на 11 июня 2027 года.
Режиссер подчеркнул, что живое действие позволит углубить эмоциональную составляющую истории.
«Во второй картине мы затрагиваем идею того, как Беззубика превращают в оружие и направляют против Иккинга, а Стоик вмешивается в это. Это довольно тяжелый момент. Он был тяжелым для анимации. Я думаю, в живом исполнении он станет еще более весомым. Для большинства фанатов она любимая, потому что затрагивает более сложные темы. Она немного темнее и более масштабная, поэтому я с нетерпением жду ее», — рассказал Деблуа в интервью ComicBook.com.
Деблуа признался, что внимательно следит за реакцией зрителей на первый фильм, поскольку это может повлиять на сценарий продолжения. Постановщик готов вносить изменения в зависимости от отзывов аудитории.
«Если людям нравится верность оригиналу, это открывает возможность углубиться в сцены и исправить некоторые вещи, которые я считаю упущениями и которые, как мне кажется, мы могли бы сделать лучше», — добавил он.
Первый фильм франшизы с Мэйсоном Темзом в главной роли показывает отличные результаты в прокате. Картина получила оценку A от CinemaScore и 98% одобрения зрителей на Rotten Tomatoes. Экранизация стоимостью $150 млн готовится к впечатляющему старту с мировыми сборами около $200 млн за первые выходные, что делает картину одним из самых успешных ремейков последних лет.