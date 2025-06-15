Режиссер «Как приручить дракона» ответил, каким будет продолжение

Дин Деблуа, снявший все мультфильмы и фильм «Как приручить дракона», планирует сделать сиквел игровой экранизации значительно темнее оригинального мультфильма. Постановщик уже работает над сценарием второй части, премьера которой намечена на 11 июня 2027 года.

© скриншот из фильма «Как приручить дракона»

Режиссер подчеркнул, что живое действие позволит углубить эмоциональную составляющую истории.

«Во второй картине мы затрагиваем идею того, как Беззубика превращают в оружие и направляют против Иккинга, а Стоик вмешивается в это. Это довольно тяжелый момент. Он был тяжелым для анимации. Я думаю, в живом исполнении он станет еще более весомым. Для большинства фанатов она любимая, потому что затрагивает более сложные темы. Она немного темнее и более масштабная, поэтому я с нетерпением жду ее», — рассказал Деблуа в интервью ComicBook.com.

Деблуа признался, что внимательно следит за реакцией зрителей на первый фильм, поскольку это может повлиять на сценарий продолжения. Постановщик готов вносить изменения в зависимости от отзывов аудитории.

«Если людям нравится верность оригиналу, это открывает возможность углубиться в сцены и исправить некоторые вещи, которые я считаю упущениями и которые, как мне кажется, мы могли бы сделать лучше», — добавил он.

Первый фильм франшизы с Мэйсоном Темзом в главной роли показывает отличные результаты в прокате. Картина получила оценку A от CinemaScore и 98% одобрения зрителей на Rotten Tomatoes. Экранизация стоимостью $150 млн готовится к впечатляющему старту с мировыми сборами около $200 млн за первые выходные, что делает картину одним из самых успешных ремейков последних лет.