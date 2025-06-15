Сценарист «Трудно быть богом» анонсировал материал для «фильма о фильме»

Создатели проекта "Трудно быть богом" собрали достаточно материала, чтобы снять "фильм о фильме", но заниматься этим будут специально обученные люди. Об этом журналистам рассказал сценарист Андрей Золотарев, который вернулся в Россию из Ирана.

"Наверное, "фильм о фильме" может быть очень богат из-за этих событий (отъезда съемочной группы фильма из Ирана из-за атаки Израиля - прим. ТАСС), но это не наша работа. Есть другие ребята, специально обученные, которые "фильмом о фильме" занимаются, у них теперь есть материал", - рассказал он.

Как уточнил в свою очередь продюсер киностудии Team Films Теймур Джафаров, на месте съемок остались костюмы, которые были подготовлены специально для проекта, но пока речи о возвращении в Иран и продолжении там съемок речи не идет. При этом, по его словам, почти все запланированные съемки были завершены.

"Я уверен на 100%, что, когда мы закончим проект и зритель его увидит, ни у кого не возникнет вопроса, почему мы в свое время приняли решение о съемках в Иране", - рассказал Джафаров.

Первая часть съемочной группы сериала "Трудно быть богом", в том числе Джафаров и сценарист Золотарев, прилетели из Азербайджана в аэропорт Шереметьево. Продюсер Федор Бондарчук также вернулся в Москву.

Ранее в субботу всех 90 человек, входящих в съемочную группу, эвакуировали из Ирана в Азербайджан через сухопутную границу двух стран. Группа находилась в Иране на съемках. Как ранее рассказал журналистам Бондарчук, часть эвакуированных из Ирана россиян вылетит в Москву в субботу, часть останется в Баку и улетит чуть позже. Как рассказал ТАСС Джафаров, который был в составе съемочной группы, эвакуация команды из Ирана проходила в экстренном порядке.

В Иране остается 51 артист Большого симфонического оркестра им. П. И. Чайковского. Как сообщили журналистам в Минкультуры, все артисты доставлены из Исфахана в Тегеран и находятся в безопасности. Кроме того, вопрос находится на контроле министра культуры РФ Ольги Любимовой.