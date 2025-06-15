В кинопарке «Москино» можно принять участие в съемках

Жители и гости столицы могут принять участие в постановочных съемках, которые проводят на площадках кинопарка «Москино». Об этом в воскресенье, 15 июня, рассказали в пресс-службе столичного департамента культуры.

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Для развлекательных сцен с участием гостей «Москино» выбрали 16 знаменитых фильмов: сказочные и приключенческие картины, советские киноленты о войне, среди которых «Девчата», «В бой идут одни «старики» и другие.

Сценарий для мероприятий создал режиссер и продюсер Антон Михалев. Он выбрал яркие и веселые фрагменты, чтобы было интересно и детям, и взрослым. Так, в эпизоде «Приключения Буратино» посетители сыграли помощников хозяина харчевни и Буратино, а в постановочных съемках «Операция «Ы» и другие приключения Шурика» юные посетители «Москино» прошлись маршем по улице, играя на детских барабанах.

В роли актеров себя попробовали уже 30 тысяч человек, из них 12 тысяч — дети, передает официальный сайт мэра Москвы.

Кинопарк «Москино» стал одной из крупнейших фестивальных площадок столицы. С июня прошлого года там прошло 10 масштабных мероприятий, которые посетили более 200 тысяч человек. Здесь провели фестивали «Времена и эпохи», «Золотая осень», «Арт. Фото. Кино», «Зима в Москве» и другие.