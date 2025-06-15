Авторы «Материалистки» и «Одних из нас» снимут сериал про киберспорт для HBO

Издание Variety сообщило, что режиссёр «Материалистки» Селин Сон работает над новым сериалом. Шоу называется Damage («Урон») и должно выйти на канале HBO. Дата премьеры пока неизвестна.

Действие сериала развернётся в киберспортивном мире. Селин Сон напишет сценарий и выступит одним из продюсеров шоу. В разработке Damage также примет участие Крейг Мейзин — шоураннер «Одних из нас».

Проектом занимается студия A24. Сериал станет третьей совместной работой компании с Селин Сон. Вместе они уже сняли два фильма — «Прошлые жизни» 2023 года и «Материалистку», премьера которой состоится 19 июня. Постановщик отметила, что поделится деталями шоу, когда работа над ним продвинется дальше.