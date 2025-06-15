Новые безумные теории о третьем сезоне «Игры в кальмара»

До выхода третьего сезона «Игры в кальмара» осталось меньше двух недель. Авторы сериала прекрасно знают, насколько сильно поклонники истории ждут ее продолжения, потому все больше подогревают интерес новым контентом — в этот раз трейлером финальных игр, который породил немало обсуждений среди фанатов.

© кадр из сериала «Игра в кальмара»

Ранее мы уже разбирали несколько теорий, речь в которых шла от механики новой игры на мосту до смертей героев и родов Джун Хи. В этот раз подборка получилась еще менее оптимистичной, ведь поклонники нашли множество подсказок, указывающих на трагичную судьбу персонажей.

Внимание! Могут быть спойлеры!

Подробности 5-й игры:

Хоть до конца сложно сказать, как именно будет проходить 5-я игра, судя по предположениям в сети, она будет чем-то схожа идеей со стеклянным мостом и считаться одной из самых трудных за весь сезон, если не за весь сериал в целом.Но, и так уже запутанные правила испытания, видимо, окажутся еще сложнее. Все дело в том, что фанаты сериала заметили, что персонажи ходят не в одном направлении, а сразу в двух.

Пользователь Reddit под ником InformalPrimary8998 опубликовал скриншоты трейлера, на которых видно, что герои двигаются не от стартовой точки «А» к финальной точке «Б», а наоборот, словно возвращаясь к началу. Вот основное предположение комментаторов:

Песня

Есть теория, что управлять игроками будут не только светофоры, но и песня, исполняемая куклами. Вероятно, в произносимом тексте могут быть указания по типу «Повернись!», из-за чего герою предстоит сделать разворот и двигаться к старту.

Это объясняет нахождение на локации знаменитых фигур, которые в ранних сезонах говорили своим голосом, что игрокам делать. Но если это действительно так, то сложность 5-й игры оказывается еще выше, чем многие думали.

Еще одна смерть

В трейлере показали смерть еще одного персонажа, но в этот раз команда не блюрила так активно его лицо и номер, потому игроки смогли примерно определить его личность.

Во время пятой игры не справился с испытаниями один герой, внешность которого и, хоть и смазанный, номер указали на игрока 096. По предположениям пользователей, его смерть могла наступить не столько от столкновения с веревкой, сколько из-за собственной неуклюжести.

Возможно, этот парень споткнулся не о веревку, а о свои собственные ноги, и когда он падал вперед, веревка зацепилась за него и отбросила в сторону.

Перестрелка

Как известно из второго сезона, полицейский (который является по совместительству родным братом ведущего игр) отправляется на поиски острова, где проходит действие «Игры в кальмара». На кадре в трейлере видна перестрелка на морском судне.

Вероятнее всего, Хван Ин Хо — фронтмен — узнал о направляющемся корабле с полицейскими и приказал охранникам избавиться от них. И так как в трейлере после виден один лишь Хван Чун Хо (брат ведущего), вероятно, в живых оставят только его одного одного.

Смерть Ен-Сика

Пользователи уверены, что точно знают, как произойдет смерть Ен-Сика: герой достанет шпильку из волос матери, которую героиня показывала во втором сезоне, и с ее помощью сведет счеты с жизнью.

Комментаторы также предположили, что между Ен-Сиком и Гым Джа (его мать) произойдет схватка, так как герои находятся в разных командах. В ходе соревнования, вероятнее всего, Гым Джа будет уговаривать Сика позволить ей умереть, чтобы тот продолжил игру, но тот не послушается.

По теории поклонников, Ен-Сик выдернет острую шпильку из волос матери, что видно по ее распущенным волосам, а после нанесет себе смертельные увечья. Вероятно, такой поступок обуславливается тем, что Ен-Сик на протяжении всей игры чувствовал вину перед матерью из-за своих поступков, что было заметно еще в прошлом сезоне.

Смерть Джун Хи

В прошлой новости разбиралась идея о том, что у Джун Хи могли начаться схватки во время 5-ой игры, но новая теория показывает ситуацию немного с другой стороны: вероятно, героиня уже родила ребенка.

Основываясь на мысли пользователя Same-Musician5906, незадолго до испытания у Джун Хи прошли роды, из-за чего ее организм заметно ослаб. Это могло стать причиной, почему она не хотела играть на мосту, что было показано в предыдущем трейлере.

Но из-за того, что Мен-Ги, игрок 333, который по совместительству является биологическим отцом ребенка Джун Хи, был слишком настойчив, девушка все-таки согласилась пройти испытание. Пользователь также предполагает, что она могла стать самой последней из-за долгих размышлений.

На скриншоте видно лицо Джун Хи крупным планом, а на ее фоне заметна нога Ен-Хи — большой куклы, — из-за чего становится ясно, что девушка продвинулась довольно далеко, показав внушающие для своего состояния результаты. Но, судя по всему, этого оказалось недостаточно.

Предположительно, время на таймере, который многократно появлялся в трейлере, закончится, когда девушка будет всего на середине пути, и именно этот момент запечатлен на кадре. На лице Джун Хи виднеется слеза и отчаянный взгляд вперед, вероятнее всего, на охранника, который вот-вот ее застрелит.

Важно помнить, что это — всего лишь теории на основе трейлера. Авторы «Игры в кальмара» знамениты своим умением удивлять зрителя, так что на деле все вышеописанное может быть полной противоположностью того, что покажут на самом деле.

Выход 3-го сезона «Игры в кальмара» состоится уже 27 июня 2025 года на стриминговом сервисе Netflix.