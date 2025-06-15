Пять фильмов для просмотра на выходных

Поиск хорошего фильма — тяжелое испытание: нужно перелопатить тонны ссылок, прежде чем найдешь что-то действительно годное. Безграничное количество контента, которое есть у тебя в свободном доступе, напротив, делает задачу еще сложнее. Алгоритмы, которые должны облегчить тебе выбор, часто усугубляют проблему, подсовывая однотипные или распиаренные картины. Рубрика «Кино по субботам» дает тебе возможность открыть для себя что-то новое и неожиданное. Поэтому запасайся холодными напитками и вкусной едой, чтобы отлично провести время за просмотром достойного кино.

© кадр из фильма «Гавр»

«Последнее королевство: Семь королей должны умереть» (Seven Kings Must Die), 2023

Исторический боевик от британского режиссера Эда Базалджетта («BBC: Ганнибал», «BBC: Чингисхан»). Картина является спин-оффом сериала «Последнее королевство».

Картина рассказывает о том, как после смерти короля Эдуарда Утред Беббанбургский (Александр Дреймон) вместе с товарищами решает прибегнуть к попытке объединения Англии. Для этого они отправляются в путешествие по расколотому королевству.

Фильм, вышедший спустя несколько лет после окончания сериала, ставит точку в повествовании, начатом Бернардом Корнуэллом в своих романах и перенесенном на малый экран.

Первое, что бросается в глаза, — масштаб событий. Англия раздроблена, и амбициозные правители, жаждущие власти, готовы на все, чтобы заполучить трон. В таких обстоятельствах Утреду предстоит вновь вступить в борьбу за будущее своего народа. Сюжет развивается стремительно, каждый поворот сюжета держит в напряжении, а каждое решение героя несет за собой серьезные последствия. Батальные сцены поставлены с размахом, они реалистичны: передают всю жестокость, кровь, грязь и пот.

Потрясающие пейзажи Англии контрастируют с мрачной атмосферой многочисленных интриг и военных столкновений. Музыкальное сопровождение идеально дополняет визуальный ряд, усиливая эмоциональность.

«Резервная копия» (Bod obnovy), 2023

Научно-фантастический неонуарный детектив от чехословацкого режиссера Роберта Глоза («Лгуны»).

Главный герой — детектив Эм Трохиновска (Андреа Могилова), которая расследует убийство влиятельного ученого, одного из создателей системы «Резервная копия». По мере продвижения в деле Эм сталкивается с подозрительными обстоятельствами. Убитый был противником полного резервного копирования, считал его опасным для общества, к тому же у него и его жены не было обнаружено резервных копий. Вскоре Эм понимает, что убийство ученого — это лишь верхушка айсберга, за которой скрывается масштабный заговор.

Фильм погружает нас в будущее, где государство предлагает гражданам возможность резервного копирования личности. В случае смерти человек может быть восстановлен — загружен в новое тело с сохранением всех воспоминаний и накопленного опыта.

Картина впечатляет своей мрачной и стильной атмосферой — холодные тона, неоновые огни и индустриальные пейзажи. Главный вопрос, который поднимает фильм: где проходит граница между жизнью и смертью? Стоит подчеркнуть, что однозначных ответов ты не получишь, вместо этого останешься наедине с этими сложными вопросами. Если ты любишь стильные интеллектуальные детективы, которые дают пищу для глубоких и интересных размышлений, то тебе точно стоит познакомиться с этой картиной.

«Гавр» (Le Havre), 2011

Драматическая комедия от финского режиссера Аки Каурисмяки («Ленинградские ковбои едут в Америку», «Человек без прошлого»).

Марсель Маркс (Андре Вильм) — бывший богемный писатель, который ведет скромную жизнь чистильщика обуви в портовом городе Гавр. Его тихую рутину нарушает появление маленького африканского мальчика, нелегального иммигранта, прибывшего в Европу в поисках лучшей жизни. Марсель решает помочь ребенку добраться до Лондона, где его ждет мать. В этом благородном деле ему помогают друзья и соседи, ведь оптимизм и чувство юмора героя способны противостоять равнодушию окружающего мира.

Аки Каурисмяки — режиссер, чей стиль можно узнать из тысячи. Минимализм, сдержанность, ироничный взгляд на мир и бесконечная любовь к простым людям и их историям жизни — эти составляющие есть в каждом его кинематографическом творении. «Гавр» не исключение, поэтому тебя ждет пронзительная поэма о доброте, солидарности и надежде.

Фильм Каурисмяки повествует в первую очередь о маленьких людях, которые могут совершать значимые поступки. Режиссер уверен: даже в самой безнадежной ситуации можно найти выход, взывая к человечности. Поэтому в персонажах ты с легкостью можешь узнать себя, своих близких или знакомых. Визуальный стиль фильма лаконичный и строгий: статичная камера, приглушенная цветовая гамма, выверенные до мелочей планы. Но именно эта сдержанность и помогает по-настоящему проникнуться происходящим на экране.

Если ты искал кино, которое трогает душу и напоминает о лучших человеческих качествах, выдели время на просмотр этой картины.

«В никуда» (Nowhere), 2023

Триллер-антиутопия от испанского режиссера Альберта Пинто («Бог смерти», «Заклятье. Дом 32»).

В недалеком будущем Испании не хватает ресурсов для обеспечения населения всем необходимым. Правительство идет на крайние меры: решает контролировать количество жителей. Мия (Анна Кастильо) — беременная женщина, которая пытается бежать из страны, чтобы дать себе и своему будущему ребенку шанс на жизнь. Но побег оборачивается кошмаром: грузовой контейнер, в котором героиня должна была пересечь границу, падает в открытое море. Девушка оказывается совершенно одна, без припасов и возможности с кем-либо связаться.

В первую очередь эта история повествует о выживании и силе воле, поэтому она цепляет с первых же минут и не отпускает до самого финала. Мощная актерская игра — главное достоинство картины. Анна Кастильо мастерски передает весь спектр эмоций, которые испытывает ее героиня, — от страха и отчаяния до надежды и готовности рисковать всем.

Визуальная составляющая фильма — произведение искусства. Впечатляющие кадры бушующего океана, бескрайнее небо, хрупкий контейнер и женщина, которая осталась совсем одна на фоне всего этого. Смотреть можно и нужно, если ты любитель драматических триллеров, антиутопических историй о будущем или фильмов о выживании.

«В тени» (Under the Shadow), 2016

Драматический фильм ужасов от иранского режиссера Бабака Анвари («Я был там», «Раны»).

Действие картины разворачивается в Тегеране в 80-х годах. Шиде (Наргес Рашиди) — молодая женщина, мечтавшая стать врачом, но из-за революции ей пришлось отказаться от своих амбиций. В настоящий момент она вынуждена оставаться дома с дочерью Дорсой (Авин Маншади), пока ее муж несет службу на фронте. Бомбардировки и постоянный страх за свою жизнь и жизнь дочери постепенно сводят Шиде с ума. К этому добавляется таинственное присутствие в доме джинна — древнего злого духа, питающегося страхом и неуверенностью.

«В тени» — это не просто фильм ужасов, это глубокая и многослойная история, разворачивающаяся на фоне ирано-иракской войны. Режиссер Бабак Анвари умело переплетает личную драму матери и дочери с угрозой сверхъестественного зла, создавая атмосферу напряжения до самого финала.

Фильм выполнен в приглушенных тонах, что еще больше подчеркивает атмосферу страха и безысходности. Операторская работа грамотно использует тесное пространство квартиры, отчего зритель вместе с персонажами ощущает клаустрофобию и усиливающееся чувство тревоги. Также стоит отметить звуковое сопровождение — при помощи скрипов, шорохов и шепота нагнетается саспенс. Резюмируем: отличная актерская игра, потрясающая работа оператора и звукорежиссера, оригинальная идея и продуманный сценарий — этот фильм обязателен к просмотру.