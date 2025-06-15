Сколько собрал боевик «Балерина» в России через 10 лет

15 июня сборы фильма «Балерина» превысили 250 млн рублей в России. Спустя 10 дней после премьеры лента продолжает держаться в топе отечественного проката.

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Картина повествует о профессиональной балерине, которая охотится на убийц своей семьи. Главную роль в проекте исполнила Ана де Армас («Достать ножи»), а режиссёром выступил Лен Уайзман («Крепкий орешек 4»).

Премьера «Балерины» состоялась в России 5 июня. Изначально картина должна была выйти ещё до «Джона Уика 4», однако ей потребовались досъёмки, которые организовывал Чад Стахелски, режиссёр основной серии фильмов. В ленте также появился и герой Киану Ривза — сам Джон Уик.