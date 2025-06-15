Какие фильмы возглавят праздничный кинопрокат и чего ждать от лета

В России кинопрокат по итогам праздничных выходных возглавят две российские семейные картины и один американский боевик с Киану Ривзом.

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По итогам праздничных выходных с 12 по 15 июня в лидеры кинопроката в России выбились семейная комедия с Юрием Стояновым, очередной мультфильм про «Богатырей» и американский спин-офф про Джона Уика. При этом еще одна российская семейная комедия про детский лагерь «Артек» не попала в ТОП-3. Между тем, специалисты уверяют, что летом в кинотеатрах обычно представлен слабый репертуар, который, может помочь спасти детский и подростковый контент.

Лидеры праздников

Лидером проката, по прогнозам Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС), станет семейная комедия режиссеров Владислава Богуша и Анны Голицыной «На деревню дедушке» с Юрием Стояновым в главной роли.

Согласно подсчетам портала, на момент написания материала сборы ленты превысили 131,8 млн рублей. Картина вышли на большие экраны в День России — 12 июня.

На втором месте, по прогнозам ЕАИС, оказался американский боевик режиссера Лена Уайзмана «Балерина» с Киану Ривзом. Премьера ленты в России состоялась 5 июня, и за 10 дней спин-офф «Джона Уика» смог заработать свыше 254,1 млн рублей.

На третьей строчке в праздничный кинопрокат расположилась очередная серия анимационной франшизы про «Богатырей». Мультфильм Екатерины Салабай «Три богатыря. Ни дня без подвига-2» вышел в прокат 12 июня. По данным ЕАИС, на момент написания материала анимация собрала более 66,7 млн рублей.

А вот другой семейный фильм, который тоже вышел в День России, в тройку лидеров проката не попал. Речь идет о ленте режиссеров Карена Захарова и Армена Ананикяна «Артек. Сквозь Столетия» с Михаилом Галустяном и Романом Постоваловым. Лента заняла четвертую строчку. Сборы картины, согласно подсчетам ЕАИС, сейчас составляют более 51,7 млн рублей.

«Балерина»

Спин-офф кинофраншизы «Джон Уик» «Балерина» в первые выходные после релиза возглавил российский кинопрокат, заработав 120 млн рублей. За неделю сборы ленты увеличились более чем в два раза.

Член совета Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК), руководитель букинг-агентства «Оптима кино» Елена Хажинская в беседе с НСН заметила, что этот фильм предложит зрителю все лучшее, что представлено в боевиках о Джоне Уике, однако акцент на женском персонаже и название картины может помешать ей в прокате.

«Кинотеатры надеются на сборы "Джона Уика-4". "Балерина" — очень качественный боевик с отчасти неожиданными поворотами сюжета, с фантастическими боями, как это обычно бывает в фильмах о Джоне Уике. У картины достаточно агрессивная рекламная кампания, все прокатчики и кинотеатры надеются, что зритель это заметит и фильм соберет 500 млн рублей или даже больше. Тем, кто любит Джона Уика, фильм понравится, и хорошо, что в нем есть Киану Ривз. Несмотря на то, что там многих убивают, "Балерина" скорее положительная история, наши побеждают. Есть даже некая мораль. Конечно, если бы было название "Джон Уик: Балерина", наверное, он бы привлекал больше народа. Однако картина называется просто "Балерина", некоторым людям придется разбираться, не фильм ли это про Большой театр», — подчеркнула она.

Член АВК Роман Исаев тоже считает, что у нового фильма с Киану Ривзом есть неплохой потенциал в российских кинотеатрах.

«Прокатный потенциал будет зависеть от сарафанного радио. Если получится раскачать тяжелого на подъем зрителя, то картина достойно будет держаться в прокате. Пока финальную вилку сборов предсказать сложно, надеемся, что проект будет собирать долго, хотелось бы, чтобы он перешагнул отметку в 500 млн, но пока уверенно сказать нельзя», — добавил он в разговоре с НСН.

Прогноз на лето

Председатель АВК Алексей Воронков в беседе с НСН объяснил, что начало лета является хорошим периодом для премьер детских и подростковых фильмов.

«Априори начало июня — это детская история, потому что еще не у всех определены даты отпусков, пионерских лагерей и всего остального. Это самое хорошее время для подростковых историй. Если вспомнить 2020-й год, когда выходил первый "Артек", он тоже вышел в конце мая - начале июня, и это был самый кассовый фильм, "Артек" выстрелил. Первые две недели июня — хорошее время для детских картин. 12 июня выходят новый "Артек", фильм "На деревню дедушке" и очередная серия "Богатырей"», — заявил он.

В свою очередь Роман Исаев считает, что лето остается для кинотеатров периодом слабого репертуара, однако в июне спасти прокат могут фильмы «Артек. Сквозь столетия» и «На деревню дедушке». При этом, по его словам, кинотеатры не ждут от них сборов, сопоставимых с кассой «Балерины».

«Среди семейной аудитории, конечно, должен хорошо сработать "Артек. Сквозь столетия". Также на зрителей с детьми должен сработать проект "На деревню дедушке" с Юрием Стояновым. Это проекты достаточно заметные и крупные. Надеемся, что они привлекут зрителей и заработают более 300 млн рублей. В целом, лето, к сожалению, очень слабый репертуар. К сожалению, среди предстоящих премьер на лето фильмов с потенциалом в 500 млн рублей отнюдь не 12, а три-четыре», — заключил собеседник НСН.

Ранее член АВК Роман Исаев в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» заметил, что китайский мультфильм «Нэчжа побеждает Царя драконов», как и любой анимационный проект, вдохновленный мифологией определенной страны, не будет интересен массовому зрителю в других государствах.