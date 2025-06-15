Фильм «Как приручить дракона» стал лидером проката

По итогам первого уикенда фильм «Как приручить дракона» собрал $ 89 млн в США. Картина стала лидером проката, обогнав другой ремейк классического мультфильма, «Лило и Стич», и ленту «Материалистка».

© Чемпионат.com

Фильм стартовал выше ожидаемых прогнозов — до премьеры картине пророчили $ 70 млн за первые выходные. Общие сборы «Как приручить дракона» по всему миру достигли $ 197 млн. При этом бюджет ремейка составил $ 150 млн, а затраты на маркетинг — около $ 100 млн. Учитывая мощный старт, лента имеет все шансы окупиться в прокате.

Ремейк «Как приручить дракона» рассказывает историю подростка Иккинга, который устал от вечной борьбы его племени викингов с драконами. Внезапно он встречает огнедышащего ящера Беззубика и начинает с ним дружить. С помощью нового друга парню предстоит закончить многолетнюю войну между драконами и викингами.

Фильм понравился как зрителям, так и критикам. На сайте Rotten Tomatoes картина получила 77% «свежести» от обозревателей и 98% от зрителей.