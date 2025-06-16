Лиам Нисон и Памела Андерсон украсили постер перезапуска «Голого пистолета»

Появился свежий постер перезапуска «Голого пистолета». На нём можно увидеть Лиама Нисона и Памелу Андерсон, которые исполнили главные роли.

© Чемпионат.com

Согласно синопсису, только один человек обладает нужными навыками, чтобы возглавить полицейский отряд и спасти мир — это лейтенант Фрэнк Дребин-младший. Герой выступит сыном Фрэнка Дребина, которого в оригинале сыграл Лесли Нильсен.

© Постер

Также в актёрский состав вошли Пол Уолтер Хаузер, Кевин Дюранд, Дэнни Хьюстон и другие. Режиссёром картины выступил Акива Шаффер, снявший «Чипа и Дейла» для Disney+.

Премьера перезапуска «Голого пистолета» в мировом прокате состоится 1 августа.