Завершились съемки фильма по «Властелинам вселенной»

По данным Deadline, съёмочный процесс фильма «Властелины вселенной» подошёл к концу. Вместе с этим появилось свежее фото актёра Николаса Голицына в образе Хи-Мена.

© Постер

В центре сюжета 10-летний принц Адам, который терпит крушение на космическом корабле и разлучается со своим волшебным Мечом Силы — единственной связью со своим родным домом на Этернии. Отыскав его почти два десятилетия спустя, он отправляется обратно, чтобы защитить родную планету от злых сил.

© Кадр со съемок

Постановщиком ленты от Amazon выступил Трэвис Найт, выпустивший ранее «Бамблби» и «Кубо. Легенда о самурае». Премьера экранизации состоится 5 июня 2026 года.

Оригинальный мультфильм «Хи-Мен и Властелины Вселенной» выходил с 1983 по 1985 год.