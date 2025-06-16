Гоша Куценко сыграл харизматичного злодея в фильме «Король и Шут. Навсегда»

«Кинопоиск» поделился новыми деталями фильма «Король и Шут. Навсегда». Создатели картины рассказали о новом персонаже — харизматичном антагонисте, вдохновлённом клипом «Короля и Шута» на песню «Фокусник».

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Самого персонажа воплотит Гоша Куценко — его героя описывают как безумного психоаналитика и очень коварного злодея. Сам же сюжет ленты расскажет, как сказочную вселенную грозят уничтожить мертвецы, воскрешённые злодеем Некромантом. Чтобы спасти родных и друзей, Горшок похищает Андрея Князева из реальности в сказку, и они встают на защиту созданного ими мира.

«Навсегда» выступает прямым продолжением успешного сериала «Король и Шут» и выйдет в прокат 19 февраля 2026 года. К своим ролям вернутся Константин Плотников и Влад Коноплёв.