Вышли постеры с героями сериала «Что-то положительное»

16 июня стартовал сериал «Что-то положительное» — новое комедийное шоу онлайн-кинотеатра Okko. В честь этого стриминговый сервис представил постеры с главными героями проекта в едином стиле.

© Чемпионат.com

Главная героиня шоу — школьница старших классов Настя. Однажды она делает тест на беременность, и он оказывается положительным. Девушка уверена, что ребёнок разрушит её жизнь, но окружающие, наоборот, начинают о ней заботиться. Когда героиня понимает, что результаты тестов на самом деле ложные, она не признаётся близким в этом.

© Okko

© Okko

© Okko

© Okko

© Okko

© Okko

© Okko

Комедийный сериал создала Ника Яковлева — автор мелодраматичного шоу «Многогранники». Главные роли сыграли Таисья Калинина («Пальма 2»), Любовь Толкалина («Слушатель») и Кирилл Кяро («Грозный папа»).