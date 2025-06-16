Аниме «Дандадан: Злой глаз» выйдет в российский прокат

Московская премьера японского аниме «Дандадан: Злой глаз» (Dan Da Dan: Evil Eye) состоится в киноцентре «Октябрь» 17 июня 2025 года. Показ организуют проект «Каро.Арт», онлайн-кинотеатр «Амедиатека» и кинокомпания «Пионер».

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Это динамичное аниме, в котором школьники сражаются с призраками, пришельцами и своими страхами. Проект основан на одноименной манге Юкинобу Тацу и стремительно завоевал популярность за счет оригинального визуального стиля, бешеного темпа и дерзкого юмора. Сериал совмещает элементы боевика, хоррора, комедии и подростковой драмы, превращая каждую серию в яркое жанровое приключение.

Зрители увидят первые три эпизода второго сезона аниме-сериала «Дандадан: Злой глаз» на японском языке с субтитрами, а также эксклюзивное интервью с режиссерами Фугой Ямасиро и Абелем Гонгорой.

После показа состоится обсуждение со студией дубляжа и озвучивания «Студийная банда» и актером и режиссером Иваном Макаревичем, а также автограф-сессия с режиссером дубляжа Вероникой Нефёдовой и Анастасией Портной, озвучившей главную героиню — Момо Аясэ.

В мировой прокат «Дандадан: Злой глаз» вышел в мае, а в российский он выйдет 19 июня.