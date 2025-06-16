Когда выйдет комедийный сериал «Театральная зона»

Новый комедийный сериал с Борисом Дергачевым и Никитой Кологривым выйдет в онлайн-кинотеатре Kion 1 июля. Культурно-воспитательная комедия получила название "Театральная зона".

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По сюжету режиссер тульского ТЮЗа попадает в тюрьму за поджог театра. Чтобы получить условно-досрочное, он берется за постановку "Ромео и Джульетты", где Монтекки - заключенные, а Капулетти - охранники. Непримиримая вражда "двух кланов" превращает репетиции в абсурдные стычки, а сцену - в поле сражения. Кроме того, новоявленные актеры из числа осужденных под шумок готовят побег.

В ролях: Борис Дергачев ("Мой папа - медведь", "Тайный Санта"), Никита Кологривый ("Беги", "Красный призрак 1812"), Семен Молоканов ("Зёма"), Омар Алибутаев ("Инспектор Гаврилов", "Омар в большом городе"), Олег Верещагин ("Афродеревня", "Омар в большом кино"), Виталий Хаев ("Нейробатя", "Тополиный пух") и другие.

Режиссер проекта - Ашот Кещян, генеральные продюсеры - Сарик и Гевонд Андреасяны.