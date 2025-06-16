О чем будет сериал по Mass Effect

Шепард будет!. Сериал по Mass Effect уже давно анонсирован, но о чем будет сюжет, пока неясно. Первые намеки нашли на производственном сайте Production Weekly, где напрямую говорят про завязку первой части.

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Иными словами, шоу будет повторять события оригинальной трилогии (или ее отдельных частей) про Шепарда и Жнецов.

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Сценаристом и исполнительным продюсером станет Дэниэл Кэйси, который известен по «Форсажу 9» и научно-фантастической драме «Кин». Ключевые разработчики также принимают участие в работе над сериалом.

К сожалению, конкретных деталей адаптации Mass Effect пока нет. Кроме этого, BioWare занята разработкой следующей игры.