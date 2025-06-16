О чем будет сериал по Mass Effect? Раскрыты первые детали сюжета
Шепард будет!. Сериал по Mass Effect уже давно анонсирован, но о чем будет сюжет, пока неясно. Первые намеки нашли на производственном сайте Production Weekly, где напрямую говорят про завязку первой части.
Иными словами, шоу будет повторять события оригинальной трилогии (или ее отдельных частей) про Шепарда и Жнецов.
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Сценаристом и исполнительным продюсером станет Дэниэл Кэйси, который известен по «Форсажу 9» и научно-фантастической драме «Кин». Ключевые разработчики также принимают участие в работе над сериалом.
К сожалению, конкретных деталей адаптации Mass Effect пока нет. Кроме этого, BioWare занята разработкой следующей игры.