Когда в кинотеатрах России выйдет фильм ужасов «28 лет спустя»

20 июня состоится мировая премьера фильма «28 лет спустя» — продолжения культовой зомби-картины Дэнни Бойла. Проект по знаменитой вселенной можно будет посмотреть в кинотеатрах разных государств, однако до России лента так и не доберётся из-за ухода студии Sony Pictures с рынка страны.

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Как сообщает издание Cinemaplex, российские кинотеатры уже назвали дату неофициального релиза ленты в стране. Приключение выйдет в России уже 28 июня — спустя восемь дней после запуска по всему миру. Картину можно будет посмотреть в русском дубляже, выполненном для стран СНГ.

«28 лет спустя» продолжит показывать Великобританию, охваченную зомби в первом фильме серии «28 дней спустя». По сюжету новой части маленький мальчик пытается найти врача для своей умирающей матери. Ему предстоит путешествие по стране, в которой нашествие заражённых произошло аж 28 лет назад.