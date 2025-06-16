Вышел большой трейлер фильма «Голый пистолет»

Кинокомпания Universal Pictures представила большой трейлер перезапуска «Голого пистолета» с Лиамом Нисоном. Премьера ленты состоится уже 1 августа.

© кадр из фильма «Голый пистолет»

Видео доступно на YouTube-канале Paramount Pictures. Права на видео принадлежат Paramount Pictures.

Согласно синопсису, только один человек обладает нужными навыками, чтобы возглавить полицейский отряд и спасти мир, — это лейтенант Фрэнк Дребин-младший. Герой выступит сыном Фрэнка Дребина, которого в оригинале сыграл Лесли Нильсен.

Роли в фильме также сыграли Памела Андерсон («Переломный момент»), Пол Уолтер Хаузер («Дело Ричарда Джуэлла Круэлла»), Кевин Дюран («Живая сталь») и другие актёры. Режиссёром выступил Акива Шаффер, снявший «Чипа и Дейла» для Disney.