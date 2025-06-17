Юрий Стоянов высказался об успехе фильма «На деревню дедушке»

У зрителей есть ностальгия по искренности, сказал в эфире НСН Юрий Стоянов, объяснив, как в фильме «На деревню дедушке» сошлись дорожащий корнями дед и «живущий в интернете» внук.

Фильм «На деревню дедушке» является доброй и скромной картиной, а не «попкорновым аттракционом», объяснил в интервью НСН исполнитель главной роли, народный артист России Юрий Стоянов.

Комедия режиссеров Владислава Богуша и Анна Голицыной стала самым кассовым фильмом праздничных выходных, заработав в прокате 142 миллиона рублей. Стоянов попытался объяснить успех этой картины.

«На самом деле это добрая, очень скромная картина для семейного просмотра. В ней нет аттракционов, это не "попкорновое" кино в принципе, а милое, скромное, человеческое зрелище. Честно говоря, я удивлен, что это кино так востребовано. Наверное, есть какая-то ностальгия по искренности в кадре, чтобы не вымученность была в истории, а прозрачность и простые, понятные людям ценности. Эту атмосферу и теплоту можно найти в картине любого жанра. Это может быть фильм о войне, о космосе или о море, о чем угодно. Еще я горжусь тем, что там внутри есть моя музычка и моя песенка», - подчеркнул актер.

Он также рассказал, как в картине сошлись деревня, новые технологии и примирение близких людей.

«Это не такая уж эксклюзивная история. Внука отдают дедушке на несколько дней, потому что у мамы безвыходная ситуация. При этом он никогда не видел внука, даже не знал о его существовании. У моего героя очень простые и внятные ценности. Для него Родина ассоциируется с местом, в котором он живет. Эта небольшая деревня, в которой он всю жизнь проработал механизатором, он очень этим дорожит и никак не может простить дочери отъезд - у него позиция, что нельзя рвать с этими корнями. Он непростой дядька, прекрасно знает поэзию, пишет стихи, сочиняет песни, только, как он говорит, он сочиняет их "внутри" и не поет вслух. А этот мальчик дал голос всем его стихам и песенкам с помощью искусственного интеллекта. Там примиряются многие понятия. Во-первых, город с деревней. Во-вторых, современные технологии и душевное деревенское сочинительство, оказывается они могут рифмоваться друг с другом. И этот сверхгородской мальчик, который существует "внутри интернета", может вернуться к корням, не предавая свое, то что ты любишь. Все приходит к естественному хэппи-энду, а не высосанному из пальца», - заключил собеседник НСН.

Ранее сообщалось, что Юрий Стоянов сыграет в третьем сезоне сериала «Вампиры средней полосы», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».