Пять лучших мультфильмов весны 2025 года

Всё когда-то заканчивается, и такое прекрасное время года как весна — тоже. Какое счастье, что она переходит в не менее прекрасное лето! А раз оно уже вовсю за окном (и давно, так уж вышло), пришла пора подвести итоги весеннего анимационного сезона и посмотреть, что такого эдакого вышло, что пропускать не рекомендуется.

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На этот раз мы отобрали всего 5 мультфильмов — вышло их больше, полный материал с новинками вы можете посмотреть здесь. Также мы рассказывали и про обширный список семейного кино. От него мы просто назовём бонус-трек… простите, просто бонус — семейный фильм, который нам понравился больше всего.

Итак, встречайте пятёрку лучших!

5 место: «Ганзель и Гретель: Миссия „Спящая красавица“»

Дата выхода: 22 мая

Что понравилось: продолжение приключений образцовой сестрички и братца-шалопая получились вполне в духе первой части: лихими, визуально красивыми и с целой горой отсылок на сказки самых разных народов мира. При этом мультфильм студии «Воронеж» можно пожурить за длинноватый хронометраж, местами непонятные детям шутки (но взрослые оценят) и финал, обрывающийся на самом интересном месте. Теперь следующую часть ждать!

4 место: «Царь царей»

Дата выхода: 15 мая

Что понравилось: добрая и по-хорошему увлекательная история о том, как мальчик узнал о том, как Иисус прошёл свой путь от начала до душераздирающего конца. Основано на книге-зарисовке Чарльза Диккенса, которую он читал своим детям — и опубликована она была спустя много лет после его смерти; дополнено блестящим актёрским составом. Российские зрители слушали, правда, в дубляже, но сам факт такого каста тоже приятен.

3 место: «Фея и белый кит»

Дата выхода: 11 апреля

Обзор Тлум.Ру: здесь

Что понравилось: просто добротный китайский мультфильм о любви, волшебных созданиях и восхитительном визуальном ряде. А ещё очень про экологию и то зло, которое человечество так или иначе причиняет природе. И снова про любовь, тут она очень красивая, жертвенная и вдохновляющая.

Дата выхода: 29 мая

Обзор Тлум.Ру: здесь

Что понравилось: красавец, рекордсмен и просто длиннющий драйвовый эпос, тоже из Китая, заметьте. Похождения маленького огненного демона Нэчжи и его окружения — это бурный коктейль из огромного количества событий, буйства визуального ряда, множества противоборствующих сторон, предательств и подстав… По факту проект провернул своеобразную революцию в мире большой анимации: теперь она будет выглядеть либо так, либо сиквелы. А вам что больше нравится?

Другие мультфильмы, на которые можно обратить внимание, коротко: «Пираты опасного моря: Капитан Клык» — для любителей Джека Воробья, простите, капитана Джека Воробья, но помладше; «Как перевоспитать дракона» — ещё один китайский мультфильм, связи с Беззубиком нет, но есть драконы и приключения, и «Песня Сирин» — белорусская лента на фольклорную тему.

Дата выхода: 29 мая

Обзор Тлум.Ру: тут

Что понравилось: полнометражные приключения «Геройчиков» из мультсериала вышли на новый уровень и рассказали трогательную историю о прощении и ошибках, которые не всегда ставят на нас крест. Простыми словами и понятными образами космических пиратов и котика Пушистика — о том самом, важном: дружбе, долге и попытках сделать как лучше, пусть и получается иногда как всегда.

Бонус: фильм — «Майнкрафт в кино»

Дата выхода: 2 апреля

Обзор Тлум.Ру: тут

Что понравилось: говоря об экранных новинках ушедшей весны, забывать про апофеоз «Майнкрафта» очень уж не хочется. И такой-то он несуразный, глупый сюжетно, ухмыляющийся и кривляющийся зрителям прямо в лица, но одновременно с этим такой забавный и искренний, что даже критика фильма выглядит как похвала. Потому что всё так, и это всё — весело.

Благодарим за прочтения, желаем вам хороших впечатлений от мультфильмов! Другие наши подборки смотрите в этом разделе.