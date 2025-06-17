«Письма о любви» с Пирсом Броснаном и Хеленой Бонем Картер выйдут в России

Фильм "Письма о любви" с Пирсом Броснаном, Хеленой Бонем Картер и Габриелом Бирном выйдет в прокат в России с 10 июля.

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Сегодня представили локализованный постер и первые кадры мелодрамы "Письма о любви" режиссера Полли Стил ("Женские сплетни"), основанной на мировом бестселлере Нила Уильямса "Четыре письма о любви".

Это история о том, как Ник встречает Изабель. Кажется, между ними пронеслась целая жизнь. Их первое свидание, первый закат над шумным океаном, первые стихи. Но они незнакомы. Несколько часов назад Изабель вышла замуж за мужчину, которого не любит. А Ник никак не может расстаться с прошлым. Спустя мгновение им суждено расстаться. И лишь судьбе под силу свести их вновь.