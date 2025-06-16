Каким будет второй сезон аниме «Дандадан»

«Дандадан» — японский аниме-сериал в жанре сенэн, вышедший в сентябре 2024 года и сразу ставший хитом. В июле 2025 года он возвращается со вторым сезоном. «Лента.ру» рассказывает, когда фанатам ждать новую историю про призраков и пришельцев, о чем будет продолжение и какие персонажи в нем появятся, а также приводит трейлер к сериалу.

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«Дандадан»: главное об аниме

Страна: Япония

Оригинальное название: Dandadan

Жанр: аниме, фантастика, боевик, комедия

Режиссер: Фуга Ямасиро, Абель Гонгора

Производство: Science Saru

Сколько серий: 12 (первый сезон)

Длительность одной серии: 24 минуты

Рейтинг сериала на «Кинопоиске» и IMDb: 8.5 и 8.4

Где смотреть: Crunchyroll, Netflix, «Амедиатека»

Сериал снят по манге Юкинобу Тацу в жанре сенэн, которую выкладывают в цифровом сервисе Shonen Jump+. Она включает уже около 200 выпусков, а очередное продолжение выходит каждые пару месяцев. Комикс публикуется с 2021 года, а в 2023-м стало известно, что он получит экранизацию.

Первый сезон аниме выходил с сентября по декабрь 2024 года, а 19 декабря, еще до финала, создатели анонсировали продление шоу. Тогда же опубликовали постер второго сезона.

В октябре прошлого года шоу даже вошло топ-10 самых популярных проектов Netflix и заняло в рейтинге седьмое место.

Посмотреть «Дандадана» в оригинале можно на стримингах Netflix и Crunchyroll (оба недоступны в РФ). В России сериал показывает «Амедиатека».

Дата выхода 2-го сезона

Второй сезон «Дандадана» начнет выходить 3 июля 2025 года

За две недели до онлайн-премьеры первые три серии второго сезона покажут в российских кинотеатрах. Они выйдут с подзаголовком «Дандадан: Злой глаз». За прокат отвечает компания «Пионер». Лента выйдет на японском языке с русскими субтитрами.

Подобным образом создатели поступили и с первым сезоном. Еще до того, как проект появился на стримингах, три первые серии шоу получили ограниченный прокат в кинотеатрах. Картина с названием «Дандадан: Первая встреча» собрала более миллиона долларов по всему миру.

Пока неизвестно, сколько эпизодов выйдет во втором сезоне. Не опубликовано и расписание выхода серий. Эпизоды со 2-го по 12-й первого сезона выходили раз в неделю по пятницам: с 10 октября по 19 декабря, а первый вышел 7 сентября 2024-го. Возможно, с продолжением создатели поступят похожим образом, но пока даты выхода серий со второй по финальную не раскрываются.

Трейлер 2-го сезона

В декабре 2024 года вышел первый трейлер к второму сезону сериала, который лишь суммировал финал первого. А в мае 2025-го на YouTube-канале стриминга Crunchyroll появился сюжетный ролик к продолжению «Дандадана».

Сюжет

Первый сезон

Главная героиня сериала — старшеклассница по имени Момо Аясэ. Она мечтает о скромном и честном парне — в общем, о принце на белом коне. Момо учится в средней школе Японии и знакомится с Кэном Такакурой — полным тезкой ее кумира и по совместительству поклонником теорий заговора о пришельцах (за это он и получает прозвище Конспирун).

В отличие от нового приятеля, Момо верит не в инопланетян, а в призраков. Чтобы выяснить, кто из них прав, подростки заключают пари и отправляются в места, связанные с оккультизмом. Кэн идет в заброшенный туннель, где якобы живет злой дух, а Момо — в дом, где, по слухам, видели инопланетян.

В результате выясняется, что оба были правы. Момо похищают пришельцы, которые охотятся за человеческими половыми органами для поддержания биоразнообразия на своей планете. Кэн проигрывает в гонке призраку по прозвищу Турбо-бабка и теперь одержим ее проклятием. Это существо в облике пожилой женщины славится своей скоростью и проклинает всех, кого ей удается обогнать.

Второй сезон

В последних сериях первого сезона появляется Дзидзи — первая любовь и друг детства Момо, старшеклассник, который способен видеть духов. Он чувствует присутствие потустороннего в своем доме и просит главных героев изгнать оттуда нечисть. Сезон заканчивается клиффхэнгером, когда подростки сталкиваются с духами.

Поскольку «Дандадан» — экранизация манги, во втором сезоне создатели продолжат раскрывать сюжетную арку под заголовком «Проклятый дом». Момо предстоит познакомиться с загадочными горожанами и их тайнами, а Дзидзи и Кэну — исследовать секреты дома с привидениями.

В трейлере второго сезона показали, что в доме Дзидзи обнаруживается некий мощный монстр и вселяется в парня. Дзидзи становится сосудом для духа Злого глаза и сражается с Кэном.

Персонажи

Момо Аясэ — ученица старшей школы. Сначала она не верит в паранормальную активность, разве что в призраков. После того как ее похитили инопланетяне с планеты Серпо, Момо обнаружила в себе способность к телекинезу. Теперь она может видеть ауры живых существ и предметов, а еще манипулировать ими. В аниме ее сила визуализируется как огромные призрачные руки, способные хватать предметы вокруг.

Любимый актер героини Кэн Такакура, о котором говорится в первой серии, существовал на самом деле. Пик его славы пришелся на 1970-е годы. Он играл героев-одиночек и «благородных якудза» и стал для японцев тем же, кем Клинт Иствуд, — для американцев

Кэн Такакура — скромный и замкнутый старшеклассник, поклонник теорий заговора и историй о пришельцах. У него нет друзей, и потому Кэн сразу влюбляется в Момо, которая проявила к нему интерес. За свою тягу к паранормальному (и потому что она не была готова к тому, что он полный тезка ее любимого актера) получил от Момо прозвище Конспирун (в других переводах — Окарун). После того как Кэна проклял дух Турбо-бабки, он способен входить в сверхмощное состояние, в котором принимает демоническую форму.

Сэйко Аясэ — известный медиум и бабушка Момо, хотя выглядит очень молодо. Обладает выдающейся физической силой, умеет устанавливать магические барьеры, сдерживающие нечисть, и крайне умна. Сэйко помогает подросткам бороться с потусторонними силами и служит наставником для Момо.

Айра Сиратори — ученица из школы Момо и Кэна. Узнав, что у Момо есть экстрасенсорные способности, Айра провозглашает себя борцом с нечистью и пытается изгнать из Момо демона. После боя с реальным сверхъестественным существом — духом Акробатки Сары, преследовавшей Айру, — девочка получает особые способности: ловкость и цепкие волосы.

Дзин (Дзидзи) Эндзедзи — друг детства и первая любовь Момо. Способен видеть призраков, но сам экстрасенсорными способностями не обладает. В какой-то момент он стал замечать духов в собственном доме: их пытались изгнать сильнейшие медиумы, но безуспешно. Тогда Дзидзи обращается за помощью к семье Аясэ.

Турбо-бабка — дух, живший в заброшенном туннеле рядом с городом. Поначалу выглядит как пожилая женщина со всклокоченными волосами. Утешала девушек, которые стали жертвами расправы, а затем стала воровать гениталии у всех зашедших в туннель и проклинать незваных гостей. В первом сезоне была запечатана в качающую лапой кошку — манэки-нэко — и стала напарницей героев.

Создатели

Производством «Дандадана» занимается студия Science Saru, подарившая поклонникам жанра сериал «Блюз машины времени о четырех с половиной татами», фильмы «Сад воспоминаний» и «Оседлав волну с тобой».

Постановщик сериала — Фуга Ямасиро, до этого он работал помощником режиссера в «Блюзе машины времени о четырех с половиной татами». А сценарист и куратор — Хироси Секо, трудившийся над несколькими сезонами и спин-оффами «Атаки титанов», «Человеком-бензопилой», «Магической битвой» и «Сагой о Винланде».

В качестве композитора над сериалом работает Кэнсукэ Усио — автор музыки для «Человека-бензопилы». Дизайном персонажей занимается Наоюки Онда, который до этого работал над анимацией «Берсерка» и «Дороро», а пришельцев и паранормальных существ рисует Есимити Камеда — в его портфолио ключевая анимация в финале «Атаки титанов».

Песню Otokone, которая звучит в опенинге, исполнил хип-хоп-дуэт Creepy Nuts. Именно за него 25 мая группа получила приз в номинации «Лучший опенинг» на церемонии вручения премии Crunchyroll Anime Awards. Песня Creepy Nuts звучит в еще одном нашумевшем аниме 2024-го года — «Магия и мускулы».

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