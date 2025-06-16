Каким будет второй сезон аниме «Дандадан»

Второй сезон аниме «Дандадан», 2025 год: каким будет продолжение сериала про призраков и пришельцев?
«Дандадан» — японский аниме-сериал в жанре сенэн, вышедший в сентябре 2024 года и сразу ставший хитом. В июле 2025 года он возвращается со вторым сезоном. «Лента.ру» рассказывает, когда фанатам ждать новую историю про призраков и пришельцев, о чем будет продолжение и какие персонажи в нем появятся, а также приводит трейлер к сериалу.
«Дандадан»: главное об аниме
- Страна: Япония
- Оригинальное название: Dandadan
- Жанр: аниме, фантастика, боевик, комедия
- Режиссер: Фуга Ямасиро, Абель Гонгора
- Производство: Science Saru
- Сколько серий: 12 (первый сезон)
- Длительность одной серии: 24 минуты
- Рейтинг сериала на «Кинопоиске» и IMDb: 8.5 и 8.4
- Где смотреть: Crunchyroll, Netflix, «Амедиатека»
Сериал снят по манге Юкинобу Тацу в жанре сенэн, которую выкладывают в цифровом сервисе Shonen Jump+. Она включает уже около 200 выпусков, а очередное продолжение выходит каждые пару месяцев. Комикс публикуется с 2021 года, а в 2023-м стало известно, что он получит экранизацию.
Первый сезон аниме выходил с сентября по декабрь 2024 года, а 19 декабря, еще до финала, создатели анонсировали продление шоу. Тогда же опубликовали постер второго сезона.
В октябре прошлого года шоу даже вошло топ-10 самых популярных проектов Netflix и заняло в рейтинге седьмое место.
Посмотреть «Дандадана» в оригинале можно на стримингах Netflix и Crunchyroll (оба недоступны в РФ). В России сериал показывает «Амедиатека».
Дата выхода 2-го сезона
Второй сезон «Дандадана» начнет выходить 3 июля 2025 года
За две недели до онлайн-премьеры первые три серии второго сезона покажут в российских кинотеатрах. Они выйдут с подзаголовком «Дандадан: Злой глаз». За прокат отвечает компания «Пионер». Лента выйдет на японском языке с русскими субтитрами.
Подобным образом создатели поступили и с первым сезоном. Еще до того, как проект появился на стримингах, три первые серии шоу получили ограниченный прокат в кинотеатрах. Картина с названием «Дандадан: Первая встреча» собрала более миллиона долларов по всему миру.
Пока неизвестно, сколько эпизодов выйдет во втором сезоне. Не опубликовано и расписание выхода серий. Эпизоды со 2-го по 12-й первого сезона выходили раз в неделю по пятницам: с 10 октября по 19 декабря, а первый вышел 7 сентября 2024-го. Возможно, с продолжением создатели поступят похожим образом, но пока даты выхода серий со второй по финальную не раскрываются.
Трейлер 2-го сезона
В декабре 2024 года вышел первый трейлер к второму сезону сериала, который лишь суммировал финал первого. А в мае 2025-го на YouTube-канале стриминга Crunchyroll появился сюжетный ролик к продолжению «Дандадана».
Сюжет
Первый сезон
Главная героиня сериала — старшеклассница по имени Момо Аясэ. Она мечтает о скромном и честном парне — в общем, о принце на белом коне. Момо учится в средней школе Японии и знакомится с Кэном Такакурой — полным тезкой ее кумира и по совместительству поклонником теорий заговора о пришельцах (за это он и получает прозвище Конспирун).
В отличие от нового приятеля, Момо верит не в инопланетян, а в призраков. Чтобы выяснить, кто из них прав, подростки заключают пари и отправляются в места, связанные с оккультизмом. Кэн идет в заброшенный туннель, где якобы живет злой дух, а Момо — в дом, где, по слухам, видели инопланетян.
В результате выясняется, что оба были правы. Момо похищают пришельцы, которые охотятся за человеческими половыми органами для поддержания биоразнообразия на своей планете. Кэн проигрывает в гонке призраку по прозвищу Турбо-бабка и теперь одержим ее проклятием. Это существо в облике пожилой женщины славится своей скоростью и проклинает всех, кого ей удается обогнать.
Второй сезон
В последних сериях первого сезона появляется Дзидзи — первая любовь и друг детства Момо, старшеклассник, который способен видеть духов. Он чувствует присутствие потустороннего в своем доме и просит главных героев изгнать оттуда нечисть. Сезон заканчивается клиффхэнгером, когда подростки сталкиваются с духами.
Поскольку «Дандадан» — экранизация манги, во втором сезоне создатели продолжат раскрывать сюжетную арку под заголовком «Проклятый дом». Момо предстоит познакомиться с загадочными горожанами и их тайнами, а Дзидзи и Кэну — исследовать секреты дома с привидениями.
В трейлере второго сезона показали, что в доме Дзидзи обнаруживается некий мощный монстр и вселяется в парня. Дзидзи становится сосудом для духа Злого глаза и сражается с Кэном.
Персонажи
Момо Аясэ — ученица старшей школы. Сначала она не верит в паранормальную активность, разве что в призраков. После того как ее похитили инопланетяне с планеты Серпо, Момо обнаружила в себе способность к телекинезу. Теперь она может видеть ауры живых существ и предметов, а еще манипулировать ими. В аниме ее сила визуализируется как огромные призрачные руки, способные хватать предметы вокруг.
Любимый актер героини Кэн Такакура, о котором говорится в первой серии, существовал на самом деле. Пик его славы пришелся на 1970-е годы. Он играл героев-одиночек и «благородных якудза» и стал для японцев тем же, кем Клинт Иствуд, — для американцев
Кэн Такакура — скромный и замкнутый старшеклассник, поклонник теорий заговора и историй о пришельцах. У него нет друзей, и потому Кэн сразу влюбляется в Момо, которая проявила к нему интерес. За свою тягу к паранормальному (и потому что она не была готова к тому, что он полный тезка ее любимого актера) получил от Момо прозвище Конспирун (в других переводах — Окарун). После того как Кэна проклял дух Турбо-бабки, он способен входить в сверхмощное состояние, в котором принимает демоническую форму.
Сэйко Аясэ — известный медиум и бабушка Момо, хотя выглядит очень молодо. Обладает выдающейся физической силой, умеет устанавливать магические барьеры, сдерживающие нечисть, и крайне умна. Сэйко помогает подросткам бороться с потусторонними силами и служит наставником для Момо.
Айра Сиратори — ученица из школы Момо и Кэна. Узнав, что у Момо есть экстрасенсорные способности, Айра провозглашает себя борцом с нечистью и пытается изгнать из Момо демона. После боя с реальным сверхъестественным существом — духом Акробатки Сары, преследовавшей Айру, — девочка получает особые способности: ловкость и цепкие волосы.
Дзин (Дзидзи) Эндзедзи — друг детства и первая любовь Момо. Способен видеть призраков, но сам экстрасенсорными способностями не обладает. В какой-то момент он стал замечать духов в собственном доме: их пытались изгнать сильнейшие медиумы, но безуспешно. Тогда Дзидзи обращается за помощью к семье Аясэ.
Турбо-бабка — дух, живший в заброшенном туннеле рядом с городом. Поначалу выглядит как пожилая женщина со всклокоченными волосами. Утешала девушек, которые стали жертвами расправы, а затем стала воровать гениталии у всех зашедших в туннель и проклинать незваных гостей. В первом сезоне была запечатана в качающую лапой кошку — манэки-нэко — и стала напарницей героев.
Создатели
Производством «Дандадана» занимается студия Science Saru, подарившая поклонникам жанра сериал «Блюз машины времени о четырех с половиной татами», фильмы «Сад воспоминаний» и «Оседлав волну с тобой».
Постановщик сериала — Фуга Ямасиро, до этого он работал помощником режиссера в «Блюзе машины времени о четырех с половиной татами». А сценарист и куратор — Хироси Секо, трудившийся над несколькими сезонами и спин-оффами «Атаки титанов», «Человеком-бензопилой», «Магической битвой» и «Сагой о Винланде».
В качестве композитора над сериалом работает Кэнсукэ Усио — автор музыки для «Человека-бензопилы». Дизайном персонажей занимается Наоюки Онда, который до этого работал над анимацией «Берсерка» и «Дороро», а пришельцев и паранормальных существ рисует Есимити Камеда — в его портфолио ключевая анимация в финале «Атаки титанов».
Песню Otokone, которая звучит в опенинге, исполнил хип-хоп-дуэт Creepy Nuts. Именно за него 25 мая группа получила приз в номинации «Лучший опенинг» на церемонии вручения премии Crunchyroll Anime Awards. Песня Creepy Nuts звучит в еще одном нашумевшем аниме 2024-го года — «Магия и мускулы».
Интересные факты
- В «Дандадане» огромное количество отсылок к поп-культуре, в основном к японской. Например, к «Ультрамену» — классическому фильму о кайдзю (гигантских монстрах): пришельцы с планеты Серпа очень напоминают расу Дада, а внешность Мистера Креветки-Богомола — образ Канегона. Кроме того, появившийся в одной из серий Несси отсылает к дизайну чудовища в фильме 2016 года «Годзилла: Король монстров».
- «Серпо» — это распространенный термин в уфологии, которым называют некий секретный проект по сотрудничеству США и одноименной расы пришельцев, прибывших из звездной системы Дзета Сетки.
- Внешний вид Конспируна, когда он принимает форму Турбо-бабки, отсылает к образу Кенуа Канеки, главного героя аниме «Токийский гуль». А еще обоих персонажей в оригинале озвучивает один актер — Нацуки Ханаэ.
- О родителях Момо нет информации ни в аниме, ни в манге. Неясно, живы ли они и знает ли их Момо.
- Вероятно, персонаж Турбо-бабки основан на японском обычае убасутэ. Он состоял в том, что в бедных сельских регионах пожилых членов семьи отправляли в отдаленную местность, тем самым обрекая на голодную смерть. Таким образом японские семьи стремились избавиться от «лишних ртов». На это в сериале указывает в частности тот факт, что Турбо-бабка часто ворчит на Конспируна и Момо, обвиняя их в неуважении к старшим.