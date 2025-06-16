Опубликован топ-100 лучших фильмов 2020-х годов

Авторитетный портал IndieWire представил свой рейтинг лучших фильмов 2020-х годов, уже вышедших на текущий момент. В список, составленный редакцией, вошли 100 лент, релиз которых состоялся за последние 4,5 года.

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Первое место неожиданно заняла драма «Мальчишки из «Никеля»». В десятку также попали аниме Хаяо Миядзаки «Мальчик и птица», «Топ Ган: Мэверик» и «Сядь за руль моей машины». Полный список можно посмотреть на сайте IndieWire.

Топ-20 лучших фильмов 2000-х по версии IndieWire