Хоррор «Обитель» от создателя «Судной ночи» получил русскоязычный трейлер

24 июля (на день раньше релиза в США) компания Global Film выпустит в российский прокат фильм ужасов "Обитель" (The Home, 18+), главную роль в котором исполнил известный комик Пит Дэвидсон ("Отряд самоубийц: Миссия навылет", "Король Стейтен-Айленда", "Дурные деньги").

© Российская Газета

По сюжету молодой человек с непростой судьбой устраивается работать смотрителем в дом престарелых, где сталкивается с разнообразными странностями. Постепенно он раскрывает леденящую душу тайну, которая может стоить ему жизни.

Роли в фильме исполнили Джон Гловер ("В пасти безумия"), Брюс Олтмен ("Мистер Робот"), Итан Филлипс ("Внутри Льюина Дэвиса"), Марили Токингтон ("Видеть") и другие.

"Когда я приступил к созданию "Обители", то стремился запечатлеть атмосферу ужасов 1970-х, где напряжение кипит и в итоге выливается в великолепный хаос. Дэвидсон раскрывает темную сторону своего персонажа, сталкивающегося с необычной группой жильцов в доме престарелых. Растущее напряжение достигает кульминации в кровавом финале, который заставит зрителей задыхаться от ужаса и аплодировать. Я не могу дождаться, когда все увидят этот фильм. Закройте глаза, ребята", - рассказывает режиссер Джеймс ДеМонако ("Судная ночь").

Над сценарием постановщик работал совместно с дебютантом Адамом Кантором, продюсер - Билл Блок, известный по фильмам "Джентльмены" и "Район № 9".