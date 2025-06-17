Десять лучших сериалов первой половины 2025 года

О них говорили, их ждали, ругали, расхваливали — кто бы мог подумать пару десятилетий назад, что в середине 2020-х нас будут почти каждый месяц радовать удивительными, не похожими друг на друга проектами? Лучшие сериалы, успевшие выйти на экраны в 2025 году, — в материале «Ленты.ру».

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«Переходный возраст» / Adolescence

Пока самый обсуждаемый сериал 2025-го состоит всего из четырех эпизодов, зато каждый из них снят одним кадром — без склеек и монтажных трюков. Настоящий технический подвиг съемочной группы, и завораживающая демонстрация театральных навыков актеров — от юного дебютанта Оуэна Купера, который играет обвиненного в убийстве одноклассницы 13-летнего школьника, до звезды британского кинематографа Стивена Грэма в роли его отца. Грэм же и выступил автором идеи, начитавшись британских таблоидов, а соавтором сценария стал создатель «Токсичного города» Джек Торн. О невероятной популярности «Переходного возраста» говорит уже обилие трактовок его сюжета, отдельных сцен и технических решений — в первую очередь доминирующей над всеми остальными составляющими проекта однокадровой съемки. Netflix

«Киностудия» / The Studio

«Киностудия» Сета Рогена — совершенно дурацкий и при этом один из самых увлекательных сериалов полугодия. Комедия про злоключения главы крупной голливудской студии полна обязательных для такого замысла уморительных камео (в том числе появляются Мартин Скорсезе, Шарлиз Терон, Стив Бушеми и Оливия Уайлд) и заразительно высмеивает подноготную киноиндустрии. Все это снято длинными планами подвижной камеры и наполнено оммажами культовому кино. Сюжет очень условный, порой нелогичный, а большая часть шуток вышла весьма натянутыми — но все же «Киностудия» своей суматошностью, кривляниями актеров и постоянным хаосом на съемочных площадках проводит для зрителя прекрасную экскурсию по большому кинобизнесу. Apple TV+

«Репетиция» / The Rehearsal

Самый сумасшедший проект на современном телевидении вернулся с новым сезоном. «Репетиция» — сериал, в котором ведущий Нэйтан Филдер решает разнообразные проблемы окружающих, разыгрывая для них тренировочные ситуации при помощи актеров — то есть буквально репетирует обычную жизнь посредством ролевых игр. Но шоураннер превращает это действие в настоящую феерию безумия — так, в новом сезоне он строит полноразмерную копию аэропорта и зала ожидания, дает нанятым артистам задание проследить за каждым сотрудником и пассажиром, а затем и вовсе возводит офис (давшей на все это деньги) компании Paramount+... в стиле Третьего рейха. HBO

«Черное зеркало» / Black Mirror

Когда состоялся релиз седьмого сезона «Черного зеркала», в соцсетях Netflix появилось незатейливое объявление: «Вышла крутая новая документалка». С этим сложно не согласиться — век на нашу долю выдался тревожный, хай-тек во всем этом ужасе играет роль далеко не последнюю, а потому даже фантастическое произведение об опасностях технологий выглядит, как сбывающееся на глазах пророчество. Тем более что сериал безошибочно демонстрирует: дирижировать инфернальным оркестром на пути в пугающее будущее продолжает, конечно же, само человечество. Новый сезон технологической антиутопии примечателен в первую очередь заключительной шестой серией — сиквелом самого популярного эпизода за все время существования «Черного зеркала» «USS "Каллистер"». Netflix

«Разделение» / Severance

Один из лучших фантастических сериалов последних лет, в котором загадочная корпорация Lumon в борьбе за эффективность труда буквально доводила своих сотрудников до раздвоения личности, вернулся со вторым сезоном и оставил больше вопросов, чем дал ответов. Были и приятные моменты — в новых сериях фокус «Разделения» расширился, а зрителям показали, что происходит за пределами стерильного офиса Lumon. Никуда не делось и то, за что сериал полюбили во всем мире — щепетильность шоураннеров в изображении деталей придуманного ими странного и абсурдного мира. Процесс разделения, принципы работы мозговых чипов, поведение людей, переживших столь инвазивную операцию, и все подобное проработано до мельчайших подробностей. Не остается сомнений, что перед нами настоящая научная фантастика. Apple TV+

«Белый лотос» / The White Lotus

Популярнейшая сатирическая трагикомедия о бесстыдно богатых американцах, наслаждающихся жизнью на роскошном курорте под названием «Белый лотос», в 2025-м разродилась долгожданным третьим сезоном. И не разочаровала — хотя бы потому, что шоураннер Марк Уайт из раза в раз использует беспроигрышную структуру, благодаря которой его детище сравнивают с классическими трагедиями и многофигурными романами. Действие новых серий разворачивается в Таиланде, актерский состав, как и ранее, почти целиком обновлен. Запутанную сетку сюжетных линий воспроизводить не имеет смысла — важно лишь упомянуть, что любой сезон «Белого лотоса» гарантирует несколько веселых вечеров перед телевизором. HBO

«Первозданная Америка» / American Primeval

Главный приключенческий сериал полугодия сталкивает ковбоев-путешественников, мормонов, армию и коренных американцев в жесточайшей схватке на последнем фронтире. Действие сериала разворачивается в 1857 году во время войны в Юте, в рамках которой мормоны пытались отстоять свои права перед федеральным правительством. Погони и засады, перестрелки и срезанные скальпы — Питер Берг, режиссер «Хэнкока» и массы боевиков с Марком Уолбергом, разворачивает на экране суровый сурвайвл-экшен, по уровню порой не уступающий даже «Выжившему» Алехандро Иньярриту. Это неудивительно — ведь над обоими проектами работал сценарист Марк Л. Смит. Любителям вестернов пропускать это зрелище точно нельзя. Netflix

«Андор» / Andor

Выход «Андора» на одном крупнейших международных стримингов все еще можно считать чудом. Пока Disney метит своими самыми дорогими проектами в массовую аудиторию, клепая беззубые аттракционы, шоураннер Тони Гилрой снял новые порции военно-шпионской драмы, в которой фигурируют облавы на мигрантов, леденящая кровь критика насилия, теракты и политический шантаж. Вселенная «Звездных войн» часто была пафосной, но никогда — настолько мрачной и живой. Во втором же сезоне география «Андора» становится настолько обширной, насколько объемен ансамбль персонажей. При этом психология всех героев, будь то брошенных на произвол судьбы повстанцев, самоуверенной имперской полиции или страдающих под гнетом диктатуры фермеров, предельно реалистична. Disney+

«Одни из нас» / Last of Us

Ожидания от второго сезона «Одних из нас» были огромными — и сказать, что они целиком оправдались, было бы поспешно. В новых сериях удерживать зрительское внимание в основном приходится Белле Рамзи, которая, к ее чести, последовательно изображает натуральную бой-девку. Однако там, где у видеоигры-первоисточника было время и простор для знакомства с окружающими Элли героями и сюжетами, телеформат потребовал убийственного ускорения. Все это сильно сказалось на качестве сериала, который в угоду ценителям консольной стрелялки то и дело воспроизводит события оригинала, не получающие никакого развития. Оттого второй сезон смотрится лишь прелюдией к третьему, на котором история вовсе не закончится. Но, как уже сообщил Крейг Мэйзин, ему понадобится куда больше серий и в будущем — более того, чтобы привести историю к должному завершению, возможно, придется пойти даже на четвертый заход. HBO

«Аутсорс»

Новый сериал режиссера Душана Глигорова и сценариста Анны Козловой с Иваном Янковским в роли коррумпированного палача-тюремщика из 1990-х, несмотря на многочисленные сравнения со «Словом пацана: Кровью на асфальте», оказывается в разы более изощренным трипом. «Аутсорс» в лучших традициях бичующей русской литературы почти целиком построен на моральных дилеммах, которые затягивают в омут нравственных конфликтов как персонажей сериала, так и зрителя. Кровная месть, преступление и наказание, этика возмездия, реституция боли, палачи для палачей, природа девиантности, виктимблейминг, аборт после изнасилования, право сильного — сюжет здесь быстро выходит за пределы напрашивающегося еще при прочтении синопсиса вопроса о гуманности казни. А также за пределы тюрьмы и далеко за установленные временные рамки, в народе известные как лихие 90-е, — прямиком в настоящее время, в котором моральные вопросы о насилии, к несчастью, стали еще более насущными. Okko